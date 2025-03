La Luna de sangre

Soy lunática, admito. Un cachito de luna coqueta me alegra, una luna llena y brillante me estremece e hipnotiza. Puedo quedarme mirándola hasta que se me tuerce el cuello. A mis nietos les enseño a mandarle besos de amor, para que ella se los haga llegar a las personas que queremos y ya están en otra dimensión, mensajera de amor. Se viste de luces amarillas, rojas, naranjas, velada y etérea si la cubre una nube o la niebla. Nunca deja de sorprendernos.

A la Luna le debemos la vida. Cuando, hace millones de años, la Tierra era un enorme océano, la aparición de la Luna y su influencia gravitacional en las mareas dieron origen a las...