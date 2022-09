Las entrañas de las momias

“Los faraones más importantes de la historia de Egipto ordenarían ejecutar a todos los responsables de la profanación de sus eternas moradas. Los reyes del Nilo se escandalizarían y entrarían en pánico al ver cómo algunos mortales osaron desenvolver las vendas que protegían su cuerpo para continuar su vida en el más allá” (tomado de Vozpópuli, España).

Sí, fue en ese viejo edificio construido en 1900 como central eléctrica de carbón para abastecer de luz la zona sur del centro antiguo de Madrid, remodelado en 2008 y convertido en el centro cultural CaixaForum, de arquitectura espléndida que conservó parte de la estructura antigua, pesada, equilibrándola con una pared de jardines colgantes con más de 200 especies. Allí fue, por casualidad. Me fascina ir a mirar sus exhibiciones. No pensaba ver lo que me esperaba.

Las vi. Las momias de un funcionario, una mujer casada, dos sacerdotes, un joven grecorromano y un niño, de cuerpo presente. Los sarcófagos, los restos vendados y momificados, sus entrañas, esqueleto, cerebro, pelo, brazos, pelvis, corazón, dientes, dedos, ojos vaciados y rellenos de piedras azules para que pudieran ver el camino, amuletos, tatuajes.

Gracias a la tomografía computarizada, de tecnología puntera y no invasiva, en pantallas gigantes se ven desenvueltos virtualmente sus restos. La historia oculta de esas seis momias egipcias, cómo vivían y de qué murieron.

Allí presentes, después de 2.800 años, intactas. Sobra decir que aluciné y regresé al día siguiente. Jamás imaginé que esto podría ser posible. Como si estuvieran vivos, como si fueran vecinos de cuadra, familiares, metidos en un escáner. No sé cómo explicarlo. Un choque emocional. El niño de cuatro años, con su carita morena y ojos profundos en la tapa bellísima del sarcófago, y con su radiografía intacta, tierna, frágil. Nació 800 años antes de Cristo, pero está igualito, creo que con un juguete a su lado y sus dientecitos perfectos.

Además, cada uno cuenta su historia. El funcionario murió de cáncer de tejidos blandos. Uno de los sacerdotes, por abscesos dentales. El joven tenía arterioesclerosis, la señora casada no me acuerdo muy bien, pero su cerebro y corazón intactos, además con un moño de pelo recogido, elegante. Al otro sacerdote el embalsamador le robó algo, algún amuleto.

Este espectáculo fascinante y tremendo, por decir algo, fue posible gracias a que el British Museum empezó a llevar con todos los cuidados del mundo algunas momias de su colección a diferentes hospitales de Londres y, oh, sorpresa. Lo que encontraron, ¡jamás imaginado!

Siguen vivas, siguen recorriendo el mundo. Tal vez tenían razón los egipcios cuando desde sus papiros del Libro de los muertos afirmaban que si momificaban y ayudaban a sus seres queridos ellos seguirían caminando hacia la luz.

Posdata 1. No me vuelvo a meter en un escáner ni amarrada. Si este aparato logró detectar los problemas de hombres y mujeres de hace más de 2.000 años, qué no descubrirán en mí. Ya estoy dudando si escojo la momificación para seguir caminando o la cremación para volar con el viento. Ser o no ser. ¡La pregunta vigente! Por el momento seguiré visitando museos y sorpresas.

Posdata 2. De pronto descubren cómo leer el alma y los pensamientos. Así se evitarían guerras, corrupciones y traiciones. En fin, vamos avanzando poco a poco, pero la verdadera esencia de nosotros, los depredadores de dos patas, sigue siendo un misterio. ¿Qué estarán pensando esas momias? ¿Hemos cambiado o seguimos en las mismas, atados a la noria, sin remedio?