Malas palabras

Ya no se puede decir “corcho en remolino”, ni “errático”, ni “emperador”, ni “mesiánico”, ni otras palabras, adjetivos o sustantivos, sin que inmediatamente lleguen los sabios del templo o fanáticos a calificarlas de irreverentes, irrespetuosas, arrogantes y groseras. Algunos se rasgan las vestiduras, otros afirman que se les está “faltando al respeto” al presidente y a sus ministros, tildan de “intolerable” y “ofensiva” cualquier alusión al despelote que estamos viviendo. La palabra “despelote” también será condenada.

Felicito a María Elvira Bonilla, directora de Las2Orillas, por su artículo publicado el 24 de febrero en El País de Cali afirmando que estamos al borde del despelote total: “Las salidas erráticas y desconcertantes de Petro transmiten la sensación de gato encerrado, con sacada de uñas (...) salen a la luz sus reflejos caudillistas cuyo eco llega hasta Jorge Eliécer Gaitán, inspirador suyo, capaz de mover masas cabalgando sobre la emocionalidad, cuando el fanatismo manda y desaparece el afán por los consensos porque la serenidad se esfuma”.

Tiene razón. Todo el panorama nacional a corto y largo plazo se ve atrapado en un cuello de botella o dando vueltas sobre sí mismo como corcho en remolino, sin salidas claras y concretas.

En estos días apareció un tuit presidencial mostrando fotografías de un infrahospital venezolano y haciéndolo pasar por colombiano para apoyar a la ministra Corcho en su reforma a la salud y en su terquedad de hacerla como a ella le da la gana sin importarle que se le haya demostrado que existen cambios imposibles de realizar y financiar. Escucho que se está organizando una marcha de pacientes, sí, de pacientes en contra de esa reforma drástica y terca. La señora Corcho se levanta de las mesas de debate cuando no sabe responder preguntas concretas, su cara adusta y enojada asusta. Jamás sonríe y su mirada es de desconfianza total ante su interlocutor.

La realidad que estamos viviendo no tiene nada que ver con las palabras que pronunció Gustavo Petro el día de su posesión. Un discurso inteligente, mesurado, interpretando a cabalidad ese deseo imperante de cambio que tanto necesitamos: salir de la polarización asfixiante de tantos años, combatir la corrupción y el clientelismo, trabajar por un país más equitativo con mejores oportunidades, restitución de tierras, paz, etc.

Actualmente estamos desorientados, confundidos, llenos de mensajes contradictorios, promesas que no son realizables. Discursos de balcón en tono populista y camorrista. Marchas auspiciadas por el propio Petro que lo único que han logrado es aumentar más la polarización de este país delirante. Un presidente no puede gobernar a base de tuits emocionales y pendencieros, un presidente tiene que ser coherente, congruente y claro. Somos más de 50 millones de colombianos que demandamos cambios serios y posibles. No es atropellando. La paz total no se logra por decreto, es algo más sutil y complicado, se basa en la claridad y la confianza, no en bravuconadas.

Espero que esta columna llena de “malas palabras” no ofenda al presidente. Ojalá retome su papel de Gobernante con mayúscula, se aleje de los áulicos y vuelva a tomar las riendas de esta manada que se le está desbocando. Está a tiempo. La próxima vez el estallido social no será de los desadaptados, sino de una gran clase media trabajadora y honesta que va perdiendo la esperanza. Menos Twitter y más profundidad. Twitter es una cloaca, no es el reflejo del pensamiento sosegado.

¡Ponga orden y límites, señor presidente, esto que está sucediendo no es normal!

P. D. ¿Cómo es posible que una niñata sin cultura ni experiencia, fruto de una lista cerrada, llegue al Congreso y su único aporte sea confesar que mete marihuana todos los días? ¿Nadie le ha informado que esa sustancia altera los estados de conciencia y percepción?