Mujeres, mujeres, mujeres

El Oiga, Mire, Lea, Festival Internacional de Literatura en Cali, cerró su ciclo. Un encuentro de cuatro días en la Biblioteca Departamental. Once años. Auditorios repletos. Literatura, música, ballet, teatro, arte contemporáneo. Escritores internacionales y nacionales. Un verdadero hormiguero pisado, deambulando entre salas, ávidos de escuchar experiencias, historias, de escudriñar la fragilidad o fortaleza del ser que escribe o denuncia.

Mujeres de la talla de Lydia Cacho, Dolores Reyes, María Fernanda Ampuero, Florence Thomas, Piedad Bonnett y Brenda Navarro estremecieron los auditorios. Nadie salió indemne de sus testimonios,...