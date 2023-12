Nieves es sabia

Aunque Nieves, el alter ego de la artista Consuelo Lago, es prácticamente patrimonio de Cali, pertenece a Colombia. El libro Nieves 55 años, editado por Benjamín Villegas, nos deja un legado de opiniones agudas, irónicas y sabias.

Como regalo de Navidad, les dejo algunas de estas opiniones, ya que no me resulta fácil opinar sobre otros temas. Le cedo la palabra a Nieves y sugiero difundir este libro tan bellamente editado. Nieves, Pandeyuco, Hétor y la Vieja son únicos, sabios y divertidos. Abarcan todos los temas: educación, comida, familia, periodismo, democracia, salud, medio ambiente, el día a día, etc.

En la entrevista-prólogo que le hace Isabel López Giraldo, Consuelo Lago nos comparte: “No tengo formato para nada. La vida hay que vivirla a medida que se vaya presentando. Me parece que la naturalidad es la virtud por excelencia porque lo defiende a uno cuando no se sabe qué hacer. Ante la duda, se debe ser uno mismo. La vida es tan complicada, difícil y diversa que no tengo tiempo de hacerme ilusiones de cuál es la felicidad. Mi palabra preferida es sí. Mi sonido preferido es el que me da la música, el viento, el ruido del ruido”.

Ahora le toca el turno a Nieves:

“Si mis pies bailan bien, mi cabeza piensa bien”.

“Bailemos y bailemos que mañana cojearemos”.

“Detrás de una gran mujer no hay nadie”.

“Siempre a las mujeres les pagan un poquito menos por hacer un poquito más”.

“Lea. No lleve a cuestas su ignorancia”.

“Si los gobiernos hubieran hecho más escuelas, no necesitaríamos tantas cárceles”.

“Una cosa es educar y otra domesticar”.

“A los hijos hay que decirles la verdad para protegerlos de que algún día alguien se las diga”.

“Meta la pata, pero no la mano”.

“Uno no puede juzgar a la gente por sus parientes”.

“Este pescado huele a huésped”.

“No es que lo delicioso haga daño sino que uno repite y repite”.

“Claro que una taza de chocolate sí quita la desesperación”.

“Perdonar es muy fácil siempre y cuando se le tenga mucho cariño a ese desgraciado”.

“Hoy día duran más las sábanas que los matrimonios”.

“Los expresidentes son como los exmaridos: de lejos y calladitos”.

“El problema no es lo que le pasa a usted sino lo que usted hace con lo que le pasa”.

“Ten cuidado con lo que siembras porque todo retoña”.

“Para ser libre tienes que ser valiente”.

“La vida nos visita una sola vez y nunca vuelve”.

¡Feliz Navidad!