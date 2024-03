No la pienso leer

Sí, voy en contravía. No me arrepiento. No pienso leer En agosto nos vemos, la “póstuma obra de Gabriel García Márquez”, que no creo que él la hubiera permitido publicar. No acuso a nadie ni voy a juzgar.

¿Por qué no la leo? Porque me parece una falta de ética de sus hijos publicarla. Porque me parece una falta de ética de los editores editarla. Porque me parece una falta de ética toda la propaganda que se le está haciendo. Todos los artículos, entrevistas, bombos y platillos con los que se está promocionando. En fin. Me parece una falta de respeto con este gigante de la literatura universal.