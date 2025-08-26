No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

No llegó el cambio y hacia atrás asustan

Aura Lucía Mera
Aura Lucía Mera
26 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.

“¿Sabe la rosa que la espina podrá defenderla

vulnerando la piel del que ataca?

¿Sabe la ceiba que, lanzando a volar sus semillas

en una gasa leve, lejos germinarán en suelos propicios?

¿Dónde termina cada cosa y empieza su designio?”

William Ospina

Poeta, escritor, dramaturgo, historiador. Tierno o feroz. Honesto consigo mismo. Siempre la palabra justa y el gesto mesurado. Esa prosa perfecta que nos lleva a adentrarnos en los misterios de los ríos, en nuestra propia historia… la de este continente tan nuevo y tan viejo, llamado América, o el País del Viento.

Quedé atrapada por Guayacanal...

Aura Lucía Mera

Por Aura Lucía Mera

Conoce más

Temas recomendados:

Política

William Ospina

Literatura

Libros

Cultura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar