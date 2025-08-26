No llegó el cambio y hacia atrás asustan

“¿Sabe la rosa que la espina podrá defenderla
vulnerando la piel del que ataca?
¿Sabe la ceiba que, lanzando a volar sus semillas
en una gasa leve, lejos germinarán en suelos propicios?
¿Dónde termina cada cosa y empieza su designio?”
William Ospina
Poeta, escritor, dramaturgo, historiador. Tierno o feroz. Honesto consigo mismo. Siempre la palabra justa y el gesto mesurado. Esa prosa perfecta que nos lleva a adentrarnos en los misterios de los ríos, en nuestra propia historia… la de este continente tan nuevo y tan viejo, llamado América, o el País del Viento.
Quedé atrapada por Guayacanal...
