No llegó el cambio y hacia atrás asustan

“¿Sabe la rosa que la espina podrá defenderla

vulnerando la piel del que ataca?

¿Sabe la ceiba que, lanzando a volar sus semillas

en una gasa leve, lejos germinarán en suelos propicios?

¿Dónde termina cada cosa y empieza su designio?”

William Ospina

Poeta, escritor, dramaturgo, historiador. Tierno o feroz. Honesto consigo mismo. Siempre la palabra justa y el gesto mesurado. Esa prosa perfecta que nos lleva a adentrarnos en los misterios de los ríos, en nuestra propia historia… la de este continente tan nuevo y tan viejo, llamado América, o el País del Viento.

Quedé atrapada por Guayacanal...