Primera columna de diciembre. Me pregunto qué sería de nosotros, de la humanidad, si no tuviéramos rituales: esas prácticas simbólicas, repetitivas y ceremoniales que llenan de sentido, propósito y orientación nuestra vida. Sin ellos seríamos como un barco a la deriva.

Ahí están las tradiciones. La Navidad, con sus regalos, villancicos, pesebres, luces, misas y cenas familiares. La Semana Santa, con su ayuno, su idea de purificación y la conmemoración de la crucifixión y resurrección de Jesús. La Pascua, con los conejitos y los huevos pintados que alegran a los niños. Los carnavales, desbordados de música, jolgorio, sensualidad,...