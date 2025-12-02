Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Rituales

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Aura Lucía Mera
Aura Lucía Mera
02 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Ahí están las tradiciones. La Navidad, con sus regalos, villancicos, pesebres, luces, misas y cenas familiares”: Aura Lucía Mera
“Ahí están las tradiciones. La Navidad, con sus regalos, villancicos, pesebres, luces, misas y cenas familiares”: Aura Lucía Mera
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Primera columna de diciembre. Me pregunto qué sería de nosotros, de la humanidad, si no tuviéramos rituales: esas prácticas simbólicas, repetitivas y ceremoniales que llenan de sentido, propósito y orientación nuestra vida. Sin ellos seríamos como un barco a la deriva.

Ahí están las tradiciones. La Navidad, con sus regalos, villancicos, pesebres, luces, misas y cenas familiares. La Semana Santa, con su ayuno, su idea de purificación y la conmemoración de la crucifixión y resurrección de Jesús. La Pascua, con los conejitos y los huevos pintados que alegran a los niños. Los carnavales, desbordados de música, jolgorio, sensualidad,...

Aura Lucía Mera

Por Aura Lucía Mera

Conoce más

Temas recomendados:

Navidad

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.