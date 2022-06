Hoy, martes 28 de junio, será un día histórico para Colombia. La Comisión de la Verdad publica su Informe Final. La construcción de un relato sobre cómo y por qué se profundizó y degradó el conflicto armado en el país, una de las guerras internas más largas del mundo. “Objetivo cumplido”.

Colombia tendrá que agradecer eternamente a sus integrantes por la dedicación absoluta, la honestidad, la objetividad, la disciplina y la entrega a esta labor dura, extenuante y exigente de recorrer el país entero escuchando, preguntando, anotando, sin juzgar jamás nuestra historia, nuestra tragedia, para contárnosla.

Son ellos Francisco de Roux, su presidente; Alejandra Miller, Alejandro Valencia Villa, Leyner Palacios Asprilla, Carlos Martín Beristain, Marta Ruiz, Alejandro Castillejo, Lucía González, Patricia Tobón Yagarí, Saúl Franco, Ángela Salazar (q. e. p. d.) y Alfredo Molano Bravo (q. e. p. d.).

Retomo algunos apartes de una entrevista que le hizo El Espectador a Saúl Franco, comisionado y médico que lleva más de 40 años investigando la relación violencia-salud, él mismo víctima de las Farc, del Eln y de los paramilitares, preocupado por la salud mental de Colombia, país donde “la gente no alcanza a suicidarse porque la matan antes”.

“Franco dice con firmeza que en Colombia la guerra ha dejado cicatrices profundas que están infectadas. Cicatrices que no han cerrado ni sanado y que, por el contrario, en muchos casos se han abierto más. Y que duelen. Duelen profundamente por lo que han vivido las víctimas de secuestro, de tortura, de violencia sexual, de reclutamiento forzado, de homicidios y tantos horrores más. Cicatrices que «están botando pus», pero al mismo tiempo no han sido más grandes que la capacidad humana para sobreponerse a la tragedia”.

“Hablarán sobre los horrores cometidos por las guerrillas, los paramilitares, los agentes del Estado, pero sobre todo de la capacidad de las víctimas para resistir en medio de ese escenario. De hecho, uno de los aportes de Franco al Informe Final será precisamente en el capítulo de «Impactos, afrontamientos y resistencias», que se llamará «Sufrir la guerra y rehacer la vida»”.

“Ya no le teme a morir, pero sí le tiene miedo a que el legado de la Comisión de la Verdad no sea lo suficientemente fuerte como para estremecer a un país que pareciera estar anestesiado al dolor del conflicto y del otro. (...) «Me da miedo que el país no dimensione la magnitud de lo que ha sido el conflicto armado y que sigamos anestesiados, que nada nos conmueva después del Informe». (...) Una anestesia que ha tenido en coma al país por 50 años y de la que quiere que Colombia despierte”.

Como afirmó Francisco de Roux, sacerdote, filósofo y economista, apóstol infatigable por la paz: “Si por cada víctima del conflicto colombiano tuviéramos que guardar un minuto de silencio, nos tendríamos que callar 16 años”.

Día histórico. Publicación del Informe Final, que se socializará hasta el 28 de agosto. Un Comité de Seguimiento continuará su legado. Sus hallazgos y recomendaciones están para que el nuevo presidente de Colombia los tenga en cuenta y ponga en marcha.

La paz y la verdad... nos las merecemos. Reconocer para no repetir. La paz a partir de hoy debe ser el motor de cada día.

Ni una gota más de sangre. ¡Empieza un nuevo amanecer!