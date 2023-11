La ignorancia supina abunda, ya se sabe, pero que un locutor que se dice profesional y trabaja en Blu Radio se atreva a decir lo que dijo cuando un crucero turístico de lujo “se atrevió a recalar” con viajeros alemanes en el Puerto de Buenaventura no tiene perdón de Dios. Por más que se disculpe “por su error”, ya la daga estigmatizante la clavó. Esto es matrero y malintencionado. Lo mínimo que se le pide a un locutor es un mínimo, y repito la palabra, de cultura y conocimiento de su país.

Desde pequeña recuerdo mis viajes al puerto. Mi papá trabajaba en la Compañía Exportadora de Azúcares y viajaba regularmente desde que existían los hidroaviones que amerizaban, no sé cómo, yo lo acompañaba por la carretera vieja llena de cascadas, paisajes, vegetación exuberante, helechos gigantes y orquídeas. Ya en el Puerto subir a los barcos era una experiencia. Ese olor de los sacos de café sigue en mi memoria y también el Hotel Estación de ensueño.

Voy con frecuencia. Conozco Piangua Grande, Piangüita, Juanchaco y esas mareas oscuras que cuando bajan se alejan kilómetros de la playa y cuando suben con fuerza y espumas enloquecidas golpean las orillas de las casas. Esos manglares infinitos... La última vez me alojé en el Pacific Cosmos Hotel, cuyas terrazas con vista de trescientos grados y su piscina en el último piso son un regalo de magia a la retina.

Buenaventura es música, gastronomía, alegría, tradiciones ancestrales, bajar por la tarabita hasta las aguas del Río Claro, descubrir chorreras naturales, ver esos atardeceres incendiados, impregnados de olores salinos y música de olas.

Buenaventura tiene un potencial infinito. Sus cruceros turísticos de lujo que alguna vez existieron volverán, incrementarán el empleo, el sentido de pertenencia y el comercio con el oriente: proyecto inconcluso de muchos gobiernos que ahora parece hacerse realidad.

Felicitaciones, Gobernadora Clara Luz Roldán. Su tesón, su pasión, su dedicación por el Valle ya triunfa. Valle Invencible en deportes, educación, turismo, música y cultura. No tengo palabras para agradecerle su legado. Le he seguido la pista y no tengo sino palabras de admiración. Ya Dilian inició esta tarea, usted la empoderó. Y con Dilian de nuevo en el timón, en conjunto con Alejandro Éder en la Alcaldía, nadie logrará parar el progreso de nuestro Valle.

Mensaje a locutores cachacos y medios de comunicación: menos charla y más cultura... ¡al que le caiga el guante que se lo chante!

La riqueza del Pacífico Colombiano es infinita. Y sus habitantes, olvidados por siglos, son alegres, amables e invencibles. Llegó la hora de su reconocimiento. Desde la sabana húmeda y fría no se entiende la diversidad ni la magia de este país. Como decía el poeta Jaime Gil de Biedma: “Es la pasión que da el conocimiento...” ¡Y si no se conoce, no se puede amar!