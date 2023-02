Armenia y Turquía: una frontera humanitaria

Desde hace días, el terremoto ocurrido en Turquía conmueve a la comunidad internacional. El mundo ha llorado por y con Turquía. Durante los años que vivamos va ser a difícil olvidar escenas como la de la bebé recién nacida rescatada en medio de los escombros, después de perder a toda su familia, o el registro del fotógrafo Adem Altan, quien con su sensibilidad mostró a un padre sosteniendo la mano de su hija de 15 años, ya fallecida.

Además de la inclemencia de la naturaleza, el hambre, la nieve, el frío, la escasez de alimentos, 35.000 muertos. Una tragedia que, con seguridad, permanecerá por siempre en la memoria del pueblo turco.

Durante más de un siglo Armenia y Turquía se han enfrentado. La perspectiva histórica en ambos países difiere. El conflicto empezó en 1915 y ocurrió bajo la sombra de la Primera Guerra Mundial. Según los armenios, el Imperio Otomano es responsable por 1.500.000 muertos, pues en el imaginario de Turquía había la posibilidad de un imperio turco homogéneo, conformado por musulmanes. Se excluían los armenios, asirios y griegos.

Turquía no niega el número significativo de muertes de armenios, pero no admite que haya sido un genocidio y, de alguna forma, aclara que las muertes se dieron en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando no solo los enfrentamientos bélicos ensanchaban las estadísticas, sino también las enfermedades y la escasez que caracterizó a este período. No obstante, después del Holocausto, el caso armenio es el segundo más estudiado en el mundo.

En 2020, las rivalidades históricas entre Turquía y Armenia volvieron a emerger. De esta vez, la manzana de la discordia fue Azerbaiyán. Como anteriormente, los relatos de ambos países son distintos.

En aquella ocasión, Armenia afirmó que varias localidades fronterizas fueron bombardeadas por Azerbaiyán, pero los azeríes contestaron que muchas de sus bases militares habían sido atacadas primero, lo que dio origen a la guerra de los 44 días. A partir de este momento, Turquía apoya militarmente a Azerbaiyán y Rusia a los armenios. El respaldo militar de Turquía a Azerbaiyán fue decisivo para su victoria, pues logró controlar varias zonas anteriormente ocupadas por armenios.

Después de este último impase, se iniciaron conversaciones entre turcos y armenios en julio de 2022. Este fin de semana, estas diferencias históricas entre esos pueblos fueron dejadas atrás, aunque temporalmente. Después de 35 años, se abre por primera vez la frontera entre Armenia y Turquía para permitir la entrada de ayuda humanitaria.

Todo esto nos hacer recordar el poema del poeta turco Orhan Veli Kanik, uno de los más leídos en el mundo.

ANLATAMIYORUM (No lo puedo explicar)

Si llorara, ¿podrías oír

Mi voz en mis poemas?

¿Podrías tocar mis lagrimas

Con tus manos?

Antes de caer presa de este dolor,

Nunca supe que las canciones fueran tan encantadoras

Y palabras tan suaves.

Sé que hay un lugar

Donde se puede hablar acerca de todo;

Siento que estoy cerca de ese lugar,

Sin embargo, no lo puedo explicar.

¡Ojalá que turcos y armenios puedan acercarse a este lugar!

