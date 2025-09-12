Brasil reafirma su democracia y su rol en el mundo

Resume e infórmame rápido

Brasil vive un momento decisivo de su historia reciente. La democracia, puesta a prueba en los actos del 8 de enero de 2023, mostró resiliencia y sorprendió al mundo. Como sucedió en Estados Unidos el 6 de enero de 2021, la radicalización política evidenció el riesgo para las instituciones. Pero en Brasil, lejos de debilitarse, la democracia salió fortalecida, reafirmando el legado de líderes que supieron defender la soberanía, la libertad y el Estado de derecho.

Ese espíritu democrático enfrenta ahora un nuevo capítulo con el juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Más allá de lo jurídico, se trata de un proceso simbólico: por primera vez, un exmandatario podría ser responsabilizado por haber puesto en riesgo la continuidad institucional. La presión de sus aliados para una amnistía anticipada reabre un dilema nacional. En la transición de la dictadura a la democracia, la amnistía se justificó como un paso doloroso, pero necesario para avanzar. Hoy, en cambio, perdonar a quienes desafiaron un régimen democrático significaría relativizar un principio sagrado de la Constitución de 1988: la defensa irrestricta de la democracia.

Hoy, el Supremo Tribunal de Brasil alcanzó mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro. La decisión contó con el voto favorable de los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino y, de manera particularmente significativa, de la jueza Carmen Lúcia, cuyo posicionamiento otorgó un peso histórico al fallo. No obstante, el juez Luiz Fux fue el único en pronunciarse hasta ahora por la absolución del exmandatario, lo que momentáneamente reanimó a los frentes bolsonaristas.

Lo que se decidió hoy marcará la memoria colectiva y definirá la fortaleza de las instituciones en los próximos años. Al mismo tiempo, la sentencia refleja la polarización que divide a la sociedad brasileña: mientras amplios sectores la celebran como una reafirmación del Estado de derecho, otros la consideran un acto de persecución política. Esta polarización interna exigirá madurez democrática para evitar que la justicia se convierta en un nuevo motivo de amenaza institucional.

Mientras tanto, Brasil se proyecta con fuerza en la arena internacional. La Cumbre de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro en julio de 2025, consolidó al bloque como voz del Sur Global y reafirmó al país como anfitrión de debates cruciales. La próxima COP30 en Belém ampliará ese protagonismo en torno a la sostenibilidad y la preservación de la Amazonía, considerada la selva tropical más grande del mundo. En ambos escenarios, Brasil se posiciona como puente entre polos de poder, promoviendo un multilateralismo más inclusivo y defendiendo la soberanía de los Estados frente a un orden internacional cambiante.

Sin embargo, en los últimos meses, Brasil se encuentra en el epicentro de una ofensiva arancelaria impulsada por Estados Unidos. El “tarifazo” podría caracterizarse como un arancel político que ha provocado tensiones con Washington.

En este sentido, ante el resultado del juicio del expresidente Bolsonaro, la Casa Blanca deberá decidir si insiste en la vía de la represalia o si abre espacios para un diálogo diplomático basado en el respeto mutuo y el principio de reciprocidad. Una presión excesiva sobre Brasil podría empujar al país hacia un alineamiento más estrecho con los BRICS y otras regiones del mundo, afectando una relación bilateral de más de 200 años, modificando equilibrios históricos en el continente y reduciendo la influencia estadounidense en su propio espacio geográfico.

Es importante recordar que, en las últimas décadas, Brasil ha puesto en marcha una agenda constructiva con Estados Unidos, sin que eso significara renunciar a sus objetivos estratégicos. Sin embargo, hoy visualizamos una Casa Blanca ávida por transformar a la región en un laboratorio geopolítico y campo de contención frente a China.

Detrás de los discursos, de los tarifazos y de los aranceles políticos están los recursos estratégicos: las reservas de petróleo de Venezuela; la Amazonía —compartida por nueve países y cuyo corazón está en Brasil—; el Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, compartido por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; y las tierras raras en Brasil, Argentina, Chile y Bolivia, esenciales para la transición energética. En este tablero, lo que ocurre en Brasil servirá de espejo para toda la región, justo cuando el sistema internacional parece reconfigurarse con mayor premura y el debate sobre la multipolaridad ha sido puesto sobre la mesa de los grandes eventos internacionales.

Sin duda, el futuro del país dependerá de su capacidad de sostener la democracia frente a la tentación de la impunidad, de preservar la soberanía frente a presiones externas y de ejercer un liderazgo responsable en el mundo. Entre incertidumbres y tensiones, un camino se impone: Brasil seguirá siendo un puente y una referencia, capaz de dialogar con los más distintos interlocutores sin renunciar a sus principios ni a su destino democrático.

