Brasil, soberanía y multilateralismo en tiempos de aranceles políticos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En julio de 2025, Brasil se vio en el epicentro de una ofensiva arancelaria impulsada por Estados Unidos. El anuncio del presidente Donald Trump de aplicar aranceles de 50 % a productos brasileños representa no solo un desafío económico, sino un ataque directo a la soberanía nacional y a los principios y reglas que sostienen el comercio internacional.

La justificación internacional presentada por Washington – que Brasil estaría promoviendo “una cacería de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro – revela un uso indebido de medidas comerciales como herramientas de presión política. Intentar vincular decisiones del poder judicial brasileño a desequilibrios comerciales bilaterales refleja una visión distorsionada de la realidad.

Los datos más recientes desmienten esa narrativa; en 2024, Estados Unidos exportó a Brasil aproximadamente 49.700 millones de dólares e importó cerca de 42.300 millones, lo que resultó un superávit comercial a favor de Estados Unidos de 7.400 millones de dólares. No hay desequilibrio que corregir; hay, sí un intento de injerencia política disfrazado de política comercial.

La respuesta del gobierno brasileño fue firme y equilibrada. El presidente Lula reafirmó que “Brasil es una nación soberana y no aceptará tutela extranjera”, y convocó inmediatamente a la cancillería para coordinar la respuesta diplomática. El Itamaraty dejó claro que Brasil se mantendrá fiel a los instrumentos multilaterales. Buscará respaldo en la Organización Mundial de Comercio – OMC y, si es necesario, aplicará medidas con base en la Ley de Reciprocidad Económica aprobada por el Congreso Nacional.

Las reacciones no se hicieron esperar. El Frente Parlamentario Agropecuario, históricamente cercano al bolsonarismo emitió un comunicado señalando los riesgos que estas tarifas representan para la economía rural y la seguridad alimentaria global. La Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne – ABIEC alertó que importadores estadounidenses ya expresaron preocupación por los impactos en los precios y el suministro de productos esenciales como carne vacuna y jugo de naranja.

La medida arancelaria estadounidense afecta sectores estratégicos del agronegocio brasileño; además de la carne, Brasil es un gran exportador de café, celulosa, etanol y acero. Con el suministro de más del 30 % del café y cerca del 70 % del jugo de naranja que se consume en Estados Unidos, los efectos también se sentirán en el

cotidiano de los norteamericanos. Además de esto, afectarían los productos aeronáuticos, especialmente, los aviones fabricados por EMBRAER.

Es importante recordar que, durante la Cumbre de los BRICS celebrada en Río de Janeiro los días 6 y 7 de julio de 2025, los miembros del bloque: Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, mediante una declaración conjunta, condenaron las “medidas punitivas unilaterales” aplicadas al margen de la OMC y reafirmaron su compromiso con mecanismos multilaterales justos y previsibles para resolver controversias comerciales. Al cierre del encuentro, el presidente Lula resumió la postura con una frase contundente: “El mundo cambió. No queremos un emperador”.

Más que una disputa económica, lo que está en juego es una disputa de narrativas. De un lado, la compleja retórica del presidente estadounidense, que instrumentaliza el comercio como arma de intimidación. Del otro, la respuesta diplomática y responsable del Itamaraty, guiada por la legalidad, el respeto institucional y el compromiso con el diálogo.

Paradójicamente, el intento de desestabilización generó unidad nacional, incluyendo sectores conservadores antes alineados con el bolsonarismo. La popularidad del presidente Lula se fortalece, y el país se reafirma como líder comprometido con el multilateralismo y la cooperación internacional.

Ante la crisis inducida, Brasil, actúa como siempre lo he hecho en los momentos decisivos de su historia; con dignidad, serenidad y inteligencia estratégica y envía un claro mensaje a Estados Unidos y al mundo: la soberanía no tiene precio.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com