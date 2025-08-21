Resume e infórmame rápido

En los últimos días, Estados Unidos ha reforzado su política unilateral, mezclando sin pudor la política con la economía, atentando contra la soberanía de los países, debilitando el multilateralismo y posicionándose como el gobernante del mundo en un sistema internacional que se está reconfigurando, en el que Washington ha perdido espacio frente a otros actores emergentes.

El economista estadounidense Jeffrey Sachs advirtió que la política exterior de su país es hoy uno de los principales obstáculos para la construcción de un escenario de paz global. Criticó la expansión de la OTAN hacia el este —rompiendo la promesa hecha a Mijaíl Gorbachov de no avanzar “ni un centímetro”—, el uso sistemático de sanciones unilaterales y la existencia de más de 750 bases militares en el planeta como expresiones de una hegemonía insostenible. Sachs también denunció la complicidad de Washington con el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza, un respaldo total a Israel que ha bloqueado cualquier esfuerzo de alto el fuego real.

Para Sachs, es urgente una reforma del sistema multilateral: un Parlamento Global complementario a la Asamblea General de la ONU, la eliminación del poder de veto en el Consejo de Seguridad y un multilateralismo basado en el derecho internacional. Y subraya que un orden mundial más equilibrado depende de actores como los BRICS, la Unión Africana y la ASEAN, así como del fortalecimiento de la opinión de los propios estadounidenses que rechazan las guerras.

En la misma línea, el político canadiense Charlie Angus ha señalado que Estados Unidos ha convertido la diplomacia en un instrumento de presión económica y militar, socavando la cooperación internacional. Angus advierte que, en lugar de tender puentes, Washington ha preferido escalar tensiones y perpetuar conflictos que sólo benefician a una élite reducida.

Los ejemplos abundan. La expansión de la OTAN hacia países fronterizos con Rusia ha aumentado el riesgo de confrontación directa. Las sanciones económicas, utilizadas como arma política, han golpeado a poblaciones enteras sin resolver crisis. Las bases militares, presentes en todos los continentes, evidencian una estrategia de control global. La ONU, con una dependencia financiera significativa de Estados Unidos, ha visto limitada su capacidad para actuar de forma independiente, lo que ha debilitado la posibilidad de un multilateralismo genuino.

Gaza es hoy el símbolo más doloroso de este orden injusto: niños muertos, familias enteras desplazadas, infraestructura destruida. No debería ser el emblema de una dominación evidente, sino un punto de inflexión que recordara a la humanidad que no podemos seguir legitimando lo ilegítimo.

En cuanto a la política interna, si bien Donald Trump mantiene una base de apoyo sólida en estados clave, encuestas recientes muestran que más de un tercio de los estadounidenses desaprueba su manejo de la política exterior, lo que refleja una fractura interna que limita la capacidad de Washington para imponer una agenda internacional sin oposición doméstica.

La diplomacia triangular con China, que en tiempos de Henry Kissinger fue uno de los mayores logros de la política exterior estadounidense, se ha debilitado en favor de una estrategia de confrontación que reduce los espacios de cooperación. Esto, sumado al desgaste del liderazgo de Estados Unidos, abre un escenario donde las voces sensatas, incluso desde el Norte, se convierten en faros que iluminan rutas alternativas hacia la paz.

Escuchar y amplificar estas voces no es sólo una cuestión de idealismo: es una necesidad urgente para evitar que el mundo siga caminando hacia conflictos de dimensiones imprevisibles.

