Estimada ministra Patricia Ariza

Estimada ministra: tal vez con el paso de los meses llegará a su despacho un riguroso informe en el que la maestra y lideresa cultural de Cereté, de Córdoba (la tierra del poeta Raúl Gómez Jattin), Lena Reza García rinde cuenta fidedigna de cada peso que el Ministerio de Cultura aportó para que ocurriera el XXIX Encuentro Internacional de Mujeres Poetas de Cereté, que acaba de ocurrir entre el 15 y el 19 de noviembre.

Este Encuentro (con e mayúscula) es ya un patrimonio poético del Caribe colombiano y debería serlo de todo el país. Le cuento ministra (por si no lo sabe) que Lena Reza García y un grupo de colaboradores (entre las que me cuento) llamados “Los ángeles clandestinos” han sostenido este espacio durante casi tres décadas pese a las precarias ayudas del Ministerio. Lo han logrado, ministra, gracias a ese fervor que acompaña a tanto artista en un país como Colombia en el que la poesía en particular y la cultura, en general, son considerados un adorno fútil y vano que no incide en el desarrollo mental de los ciudadanos y las ciudadanas.