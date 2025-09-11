41 denuncias por abuso sexual, cero resultados

Entre los años 2021 y 2023 se presentaron 41 denuncias relacionadas con abuso sexual por parte de deportistas, varios menores de edad o con discapacidades. Hoy, después de derechos de petición y tutelas, por fin la Fiscalía respondió a las víctimas: cero avances en sus denuncias.

Dentro de los casos se encuentran, por ejemplo, el de un joven con síndrome de Down en el Complejo Acuático Simón Bolívar, y un delito de acto sexual con menor de catorce años. En el primer caso, la denuncia terminó en preclusión por “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”. En el segundo, fue archivado por “conducta atípica” el 14...