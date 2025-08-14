Bogotá no futuro

“Vivir en esta ciudad es especialmente difícil para los jóvenes”: Blanca Inés Durán.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El último Informe de Calidad de Vida de “Bogotá Cómo Vamos” confirma que vivir en esta ciudad es especialmente difícil para los jóvenes. ¿Qué podemos hacer para mejorar la vida de los capitalinos, especialmente para este segmento de la población?

El primer dato que llama la atención de este estudio, que lidera la Cámara de Comercio de Bogotá, es el decrecimiento en la tasa de natalidad de manera continua desde el año 2009. Según el estudio, de continuar esta tendencia en el año 2043 la población dependiente va a sobrepasar a la que está en edad productiva.

Esto confirma algo que vemos cotidianamente en la calle y al interior de nuestras familias: menos niños en los parques y colegios, y más parejas o personas solteras que deciden tener mascotas en lugar de hijos. ¿Por qué los jóvenes bogotanos están teniendo menos hijos? Por supuesto son múltiples causas, pero el estudio nos da algunas luces para encontrar la respuesta.

Por una parte, en la población de 18 a 25 años el 46,6 % de los encuestados respondieron que no estaban de acuerdo en que conseguir trabajo en Bogotá sea fácil, frente al 22,6 % que manifestó que sí lo era.

Por otra parte, hay un conjunto de datos en este estudio que indica que las muertes violentas afectan especialmente a la población joven. Ya sea por siniestros viales o por la delincuencia, las muertes en Bogotá han aumentado en los últimos años y afectan especialmente a la población entre 18 y 28 años. Entre los años 2022 y 2024 los homicidios han ido en aumento, y en 2024 llegamos a 1.204, de los cuales el 30,3 % de ellos se concentraron en la población de este rango de edad.

Algo similar pasa con la tasa de muertes por accidentes de tránsito, que se han incrementado desde el año 2020. Este grupo representó el 13,2 % de las fatalidades, y de los cuales los motociclistas fueron al tiempo los que más murieron en la vía y los que más participaron en siniestros con otros actores viales.

Este último dato es importante porque tanto la mala movilidad como la falta de oportunidades laborales han llevado a los jóvenes a comprar motocicletas (vehículo de mayor aumento en la ciudad según el estudio), y una mezcla de (entre otros factores) malas vías, imprudencia y falta de alternativas eficientes de transporte nos ha llevado al aumento de muertes completamente evitables.

Finalmente, el estudio afirma que de los 347 casos de suicidio que se presentaron en 2024, las personas de entre 15 y 29 años fueron los que más tomaron esta decisión.

En mi opinión, es evidente que la dificultad para estudiar, trabajar y tener tiempo libre para disfrutar la vida, al igual que una mayor percepción de aumento de las eventos fortuitos donde la vida corre peligro, hace que la población más joven tenga una sensación de no futuro (como el que retrató la película Rodrigo D).

Este estudio demuestra problemas que ya están diagnosticados desde hace años, y las soluciones están sobre la mesa. Reducir los tiempos de transporte, aumentar la oferta de vivienda, diversificar las oportunidades de empleo a través de las oportunidades educativas y mejorar las condiciones de seguridad. Acciones efectivas, enfocadas a mejorar estos aspectos pueden generar resultados palpables en materia de calidad de vida, y ofrecer un buen futuro para los bogotanos.

Adenda. envío mi más sentido pésame a la familia de Miguel Uribe. De nuevo hago un llamado para que la justicia actúe para que su asesinato se esclarezca y evite un nuevo ciclo de violencia política en Colombia.