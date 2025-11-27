Logo El Espectador
Campeonas de oro, justicia de papel

Blanca Inés Durán
27 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Las mujeres deportistas en Bogotá muchas veces deben soportar el acoso de quienes deberían ser sus guías”: Blanca Inés Durán.
De las cinco medallas de oro que ha ganado Colombia en los Juegos Olímpicos a lo largo de su historia, cuatro han sido conquistadas por mujeres. Ellas son quienes más gloria le han dado al país, pero son las que menos apoyo reciben y las que enfrentan un escenario más hostil. A pesar de sus triunfos, siguen siendo las más discriminadas y las que menos atención institucional reciben cuando son víctimas de violencia de género.

Es una realidad dolorosa que conocí de cerca. Las mujeres deportistas en Bogotá no solo se enfrentan a la exigencia física de sus disciplinas, sino que muchas veces deben soportar el acoso de quienes deberían...

Bogotanóloga, ingeniera industrial y gestora pública.
