Cinco años de Trump… y lo que falta

Ya hemos tenido cuatro años de la primera presidencia de Trump y uno más en la segunda, y podemos concluir con toda certeza que, como consecuencia de sus políticas tanto domésticas como internacionales, el mundo es hoy un lugar peor que antes.

A pesar de las promesas de prosperidad y riqueza, y de ufanarse falsamente de que ha resuelto diferentes guerras, la realidad es que, gracias a Trump y sus políticas, hoy vivimos en un mundo más inestable, más propenso a los conflictos, más polarizado, más desconfiado, más difícil para hacer negocios y más pesimistas frente al futuro.

Son muchos los ejemplos que podría traer a colación para soportar esta afirmación, pero por falta de espacio, empecemos sólo por las políticas económicas. Trump se hizo elegir en este periodo bajo la promesa de que iba a bajar la inflación, pero tan pronto inició su gobierno inició una guerra comercial con el mundo a través de la imposición de aranceles erráticos y sin sentido que provocó el aumento de precios, es decir, unas políticas que van en contra de los intereses de sus propios votantes.

Más grave aún, bajo esta presidencia Trump desplegó fuerzas armadas bajo el departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) como ICE y la Guardia Nacional, especialmente en los estados demócratas.

Con estos operativos, Trump está desatando un conflicto entre los gobiernos estatales contra el federal, que están dividiendo el país y llevándolo al borde de la guerra civil. La evidencia más reciente de esta afirmación es que, la semana pasada, bajo las operaciones agresivas de deportación de indocumentados, un agente de ICE mató en Mineápolis a Renee Nicole Good. Esto ha desatado una serie de protestas y movilizaciones civiles, al tiempo que todos los alfiles de Trump han acusado que la persona asesinada era una “terrorista doméstica”.

¿Por qué es importante reconocer que las políticas de Trump generan consecuencias negativas? Porque en este año en que escogeremos a un nuevo presidente, así como a los miembros del Congreso, necesitamos reconocer, más allá de los fanatismos ideológicos, qué tipo de políticas traen consecuencias positivas y cuáles nos afectan como sociedad, incluso si benefician a una pequeña minoría.

Brasil con Bolsonaro y Argentina con Milei nos han demostrado que seguir el camino del populismo del estilo Trump no resuelve los problemas económicos, sociales y políticos que tenemos en América Latina. En cambio, estos países han descendido por la vía del autoritarismo, de la corrupción, de la división política a puntos que coquetean con el conflicto civil. Un camino que ya hemos recorrido en esta región del mundo, y que sabemos que sólo trae dolor, muerte y penurias económicas.

Este es el camino que nos proponen Abelardo de la Espriella y varios candidatos de la Gran Consulta por Colombia, como Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón, que han demostrado no sólo su simpatía por el gobierno Trump, sino que invitaron a Estados Unidos a que hiciera una intervención militar para derrocar al presidente Petro.

Lo cierto es que Colombia ya ha tenido varios “Trump” en la presidencia. El más reciente fue Álvaro Uribe, quien también utilizó las fuerzas del Estado para vigilar y amedrentar a sus opositores. Al igual que Trump, Colombia no mejoró con estas políticas de extrema derecha. Al contrario, la desigualdad aumentó, las guerrillas no se acabaron, y bajo la política de Seguridad Democrática, en la que cualquier acto de protesta o control político era catalogado como terrorismo, la fuerza pública terminó espiando, vigilando y desapareciendo periodistas, líderes sociales y ciudadanos del común.

Estados Unidos, el país insignia durante el siglo XX de la libertad, la democracia y la prosperidad económica, esta implosionando en este nuevo siglo a la vista de todos. Aprendamos de su lección: esto es lo que pasa cuando se escoge a un gobierno abiertamente corrupto, que no esconde sus conflictos de intereses, que las instituciones y prácticas democráticas le estorban y que no duda en usar las fuerzas del Estado para acabar con sus opositores.