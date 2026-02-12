El Campín: ¿goles en contra por falta de supervisión?

"El estado actual de la gramilla del Nemesio Camacho es el síntoma de una vigilancia que parece haberse quedado en los camerinos": Blanca Inés Durán. Foto: Tomada de redes sociales

Las alianzas público-privadas no son el enemigo de la infraestructura en Bogotá; el verdadero riesgo es la ausencia de un control riguroso. El estado actual de la gramilla del Nemesio Camacho es el síntoma de una vigilancia que parece haberse quedado en los camerinos.

En las últimas semanas, el malestar de los equipos bogotanos y de la hinchada por el estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín ha escalado hasta convertirse en un reclamo generalizado. Lo más fácil es echarle la culpa a la Alianza Público-Privada (APP) licitada en 2023, intentando endilgarle la responsabilidad a la administración anterior. Sin...