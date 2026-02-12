Logo El Espectador
El Campín: ¿goles en contra por falta de supervisión?

Blanca Inés Durán
12 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.
"El estado actual de la gramilla del Nemesio Camacho es el síntoma de una vigilancia que parece haberse quedado en los camerinos": Blanca Inés Durán.
Las alianzas público-privadas no son el enemigo de la infraestructura en Bogotá; el verdadero riesgo es la ausencia de un control riguroso. El estado actual de la gramilla del Nemesio Camacho es el síntoma de una vigilancia que parece haberse quedado en los camerinos.

En las últimas semanas, el malestar de los equipos bogotanos y de la hinchada por el estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín ha escalado hasta convertirse en un reclamo generalizado. Lo más fácil es echarle la culpa a la Alianza Público-Privada (APP) licitada en 2023, intentando endilgarle la responsabilidad a la administración anterior. Sin...

Blanca Inés Durán

Bogotanóloga, ingeniera industrial y gestora pública.
