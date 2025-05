Fuerzas que se anulan

Resume e infórmame rápido

Al tiempo que la oposición bloquea todas las iniciativas de gobierno (sin importar si son convenientes o no) el gobierno utiliza cualquier excusa para mantenerse en campaña electoral. Mientras tanto Colombia se mantiene en la inmovilidad.

El Congreso de la República, que en el año 2002 se movió rápidamente para pasar la reforma laboral que le quitó las horas nocturnas, extras y dominicales a la clase trabajadora, ahora está haciendo todo lo posible para bloquear, sin discutir, la reforma laboral del gobierno actual.

Las maniobras que hacen para bloquear el avance del país son tan contradictorias como caricaturescas. Por una parte, archivan la reforma laboral sin discutirla, para luego revivirla a través de la apelación, y así bloquear la consulta popular.

Valga la pena recordar, además, la “jugadita” del presidente del Senado, Efraín Cepeda, y que pasará a la colección de goles que nos ha metido la clase política de Colombia: permitir que el senador Ciro Ramírez saliera directamente de la cárcel al capitolio a votar el hundimiento de la consulta. Recordemos que Ramírez sigue en el proceso, y salió porque la Corte se lo permitió, mas no porque haya quedado absuelto de los cargos de corrupción que se le imputan en el caso de las “marionetas” bajo el gobierno Duque.

Claramente a la oposición no le importa la discusión de fondo. No le importa discutir las condiciones laborales de los colombianos, ni presentar propuestas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, que disminuyó gracias a que hace 23 años les quitaron beneficios, que se fueron directamente a los bolsillos de los empleadores, pero que no aumentaron el empleo ni la formalidad, como prometió el uribismo en su momento.

Por el lado del gobierno, las cosas tampoco tienen buen semblante. Éste abandonó cualquier intención de gobernar y sacar adelante las transformaciones por las cuales fue electo. Su mantra actual es un sinsentido en el que a pesar de que están en la presidencia, en este país no se puede hacer nada, y para eso se necesita ganar la presidencia.

Además, la reconfiguración cada pocos meses del círculo presidencial ha creado un carrusel de funcionarios que no se han acomodado en su puesto y ya están saliendo en medio de chismes, intrigas y demandas. Esto genera una grave afectación institucional, porque las entidades encargadas de ejecutar la política pública, en beneficio de la sociedad, están inmóviles en medio de tanta inestabilidad política y la falta de liderazgos.

Al parecer, al gobierno no le importa el amplio poder presidencial, ni todo el tiempo que le queda para hacer las reformas para las cuales fue electo, y que el país progrese. Lo único importante es la campaña permanente y pelear en las calles por cambios y transformaciones que podrían estar haciendo hoy desde el poder ejecutivo.

Entre estas dos fuerzas que empujan para lados contrarios, que carecen de una visión de país incluyente y de trabajo con el otro, estamos ensanduchados todos los colombianos. La economía sigue creciendo por debajo de su potencial, la creación de empleo sigue baja, medio país sigue bajo la misma guerra civil en la que ha estado desde que se fundó la república.

Los colombianos merecemos una alternativa política que realmente quiera sacar el país adelante, que pueda dirimir las diferencias con el objetivo de sacar adelante reformas sociales, económicas y políticas, para que por fin mejore nuestra calidad de vida. Los políticos enfocados en objetivos únicamente electorales a corto plazo nos van a mantener en esta inmovilidad por otro centenario.