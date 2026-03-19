Inseguridad: la respuesta está en el Congreso

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Hace unos días el alcalde Carlos Fernando Galán publicó un video en su cuenta de Instagram donde denuncia que la policía atrapó en flagrancia una banda de atracadores y, a pesar de que se les pudo comprobar que habían participado en al menos cuatro atracos violentos, con armas de fuego, el juez los dejó en libertad.

El problema, como bien lo señala el alcalde en este video, es que los jueces están actuando en el marco de la ley. En este sentido no es que los jueces sean permisivos, sino que actúan dentro de lo que les permite el Código Penal, según el cual una persona pueda robar a otra y, si el monto está por debajo de los 5 millones, puede salir libre con sólo una anotación. Es claro que el Código Penal necesita una revisión en el Congreso.

Lo que me llama la atención de este video es que no es algo nuevo. Este problema está diagnosticado desde hace muchos años, y varios alcaldes de Bogotá se han quejado de la dificultad de controlar el crimen con un número de policías insuficiente, comparado con estándares internacionales, y con un marco legal que permite cometer atracos violentos sin que esto amerite cárcel, o que un intento de homicidio sea leído por un fiscal como lesiones personales. Esto les ha dado garantías a los ladrones para continuar en las calles.

Esto se sabía desde que Galán fuera elegido alcalde hace dos años, incluso se sabía cuándo él fue senador de la República. La pregunta es, ¿qué se ha hecho para cambiar esta situación? A pesar del diagnóstico acertado, esta alcaldía no ha realizado un solo acto de gobierno para cambiar la situación.

En su campaña, el alcalde Galán decía que para mejorar la seguridad simplemente se necesitaba una mejor relación entre el Distrito y la Policía. Hoy, él mismo sabe que esto no es suficiente. Como bien lo señala en el video, hace falta una reforma al Código Penal para poder enfrentar este problema. ¿Por qué no lo propuso cuando fue senador?

Algunos lectores de esta columna me han señalado que soy muy dura con el alcalde Galán. Por supuesto que no se trata de ensañarse contra un funcionario público simplemente porque sí: se trata de llamar la atención sobre un funcionario en cabeza del órgano ejecutivo de la capital, que no ejecuta, que no propone nada nuevo a pesar de la evidencia de los problemas ya diagnosticados.

Recordemos que, en el marco de la Constitución, los alcaldes, al igual que otros funcionarios públicos como el procurador, contralor, fiscal, etc., pueden proponer e impulsar leyes en el Congreso. Es algo de lo cual estoy segura de que el alcalde Galán tiene claro, ya que también fue senador de la República en la época en que se aprobó el nuevo Código de Policía Nacional.

Así lo intentó Claudia López en su momento como alcaldesa, quien promovió en el Congreso una ley para que la capital tuviera una policía local y fija, que no pueda ser trasladada a otras regiones. De esta manera, Bogotá podía hacer inversiones en seguridad para mantener un número fijo de policías y con la garantía de que permanecieran en la ciudad, y no ser trasladadas por decisiones del gobierno nacional.

En su momento a López, con quien trabajé en su gobierno como directora del IDRD durante los cuatro años de su gobierno, la criticaron por esta propuesta; incluso el actual alcalde señaló que no era necesaria una policía local. Hoy el tiempo le da la razón, y espero que sus propuestas de seguridad, ahora como candidata a la Presidencia, sean escuchadas por las y los ciudadanos, en esta coyuntura electoral.