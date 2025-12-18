Lo que dicen las cabezas

Resume e infórmame rápido

La opinión pública mantiene su enfoque en las presidenciales, pero los ciudadanos también deberíamos prestar atención al proceso de elección de Cámara y Senado, donde en realidad se definen las negociaciones de poder que le dan forma al país, para bien y para mal.

Las elecciones presidenciales se llevan la mayoría de la atención en materia de actualidad política del país. Cada vez que sale una nueva encuesta los medios y analistas se desdoblan en interpretaciones de una realidad que cambia mes a mes.

Sin embargo, es poca la atención que se le da a la definición de las listas a Senado y Cámara de Representantes. Estas listas se definen tras bambalinas, sin luces que muestren las pujas de poder regionales al interior de los partidos.

Como lo he mencionado en varias columnas anteriores, los Representantes a la Cámara han brillado por su ausencia en las discusiones importantes de la ciudad, y en presentar propuestas y soluciones a los problemas que nos agobian a quienes vivimos en la capital.

La Cámara, más que un escenario político, es un trampolín para todos los políticos que se creen presidenciables, por lo cual dedican más tiempo a enfrentamientos políticos a nivel nacional, y desatienden los temas que afectan a la ciudad más grande del país.

Analicemos, por ejemplo, las cabezas de las listas para la Cámara de Representantes por Bogotá. La lista tiene en su mayoría repitentes personas que ya habían llegado a la Cámara, y que desafortunadamente no han hecho grandes aportes a la ciudad.

María Fernanda Carrascal, fue una de las pocas en hacer críticas al Gobierno de Galán en algunos temas como seguridad y vendedores informales. Mientras tanto, Carolina Arbeláez, defensora de los empresarios, no se le ha visto debate específico sobre Bogotá.

Catherine Juvinao es una opositora declarada del gobierno nacional, pero poco ha hablado de la ciudad que la eligió, y Julia Miranda, ambientalista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales, ha sostenido discusiones importantes a nivel nacional sobre el tema ambiental, pero poco sobre los múltiples problemas en esta materia que tiene la capital.

En cuanto a los nuevos, llega Leonor Espinosa, una chef muy reconocida y gran embajadora de Colombia en el resto del mundo, pero con poca o nula experiencia política. Llega con su buena imagen, pero sin políticas claras para representar a la ciudad, sólo con la intención de arrastrar la lista liberal, que no tiene posibilidades de ganar.

Daniel Briceño, que era concejal, salta a la Cámara. Desde esta corporación olvidó los problemas de Bogotá y usó su posición como tarima para atacar al gobierno Petro. Realmente sus debates sobre Bogotá fueron mínimos y si llega a la Cámara no creo que cambie su posición.

Mi recomendación para los bogotanos es que miremos más allá de los partidos y de los nombres. Revisemos bien las hojas de vida de aquellos que nos van a representar, y una vez electos, estamos en todo nuestro derecho de exigirles que mantengan su atención fija y el poder que se les concede en discutir y solucionar los problemas de las ciudad más habitada, extensa y que más aporta al PIB de Colombia.