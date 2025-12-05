MAGA criollo: la falta de creatividad de la derecha colombiana

Resume e infórmame rápido

Cambiar el nombre del Ministerio de Defensa por Ministerio de Guerra. Esa es la gran propuesta de Miguel Uribe Londoño. De todo lo que se puede decir sobre esta absurda propuesta, de ese afán de perpetuar una guerra que le quitó a su propio hijo, empezaré por señalar que esta es una burda copia de lo que hizo Trump en Estados Unidos, que cambió el nombre del Departamento de Defensa por el de Guerra.

A esto se le suma la otra gran y creativa propuesta del candidato Abelardo de La Espriella, mover la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, tal como lo hizo el gobierno Trump. Este es el nivel de las propuestas de esa oligarquía de Colombia: seguir copiando lo que se hace en Estados Unidos sin ningún tipo de criterio, con un desconocimiento y desconexión total del sentir del país. Mientras terminamos el primer cuarto del siglo XXI con un reordenamiento del sistema internacional, ellos se quedaron en el "Réspice Polum" de Marco Fidel Suarez.

La táctica de Miguel Uribe Londoño, Abelardo de La Espriella y María Fernanda Cabal, es la de calcar la estrategia que llevó a Trump a la presidencia dos veces. Algo así como crear un MAGA (Make America Great Again) criollo, lo que demuestra la falta de ideas y propuestas para llevar bienestar y calidad de vida a Colombia. Su objetivo no es más que llegar al poder para conservar el poder.

Lo peor es que la estrategia de la derecha es emular al presidente más impopular, más divisivo y peor calificado en la historia de Estados Unidos. Su polarización y la militarización en las ciudades tienen al país al borde de una guerra civil, y sus políticas económicas de aranceles erráticos, de peleas con sus socios comerciales más cercanos y de perseguir a los migrantes, que son la mano de obra de ese país, dispararon la inflación y redujeron la productividad. Ese golpe en los bolsillos de los ciudadanos se está reflejando en los indicadores de popularidad de Trump.

La ironía es que mientras la oligarquía colombiana se empeña en emular a Estados Unidos, y continúa su sueño de convertir Colombia en otro Miami, muchos habitantes de ese país se están replanteando su sueño americano.

Math Griffith, uno de tantos extranjeros que han venido a vivir a nuestro país, señala en este video de su canal de Youtube que en Colombia la vida no solo es más barata, sino que también la comida es más rica, variada y saludable.

En el video explica que la obsesión por la estandarización ha llevado a que toda la comida sepa igual, no importa si te estás comiendo un pollo en Nueva York o en Luisiana, el sabor es el mismo porque un solo conglomerado económico es el que se encarga de producir, congelar y distribuir la comida en todo el país.

Esto en contraste con Colombia, donde cada región, con sus climas y terrenos diferentes, le da un sello propio a cada ingrediente. Griffith cuenta también que, a pesar de comer bastante en Colombia, ha bajado de peso y su salud ha mejorado, en comparación con el grave problema de salud pública que es la obesidad en Estados Unidos.

Lo último que necesita Colombia es un Ministerio de Guerra, nunca vamos a salir del subdesarrollo matándonos entre nosotros. ¿Qué tal si en lugar de seguir alimentando la guerra, tanto la simbólica como la real, nos dedicamos a construir una paz desde los barrios y los territorios? Colombia tiene todo el potencial para ser un gran vividero, pero importar estas guerras ideológicas no ayudan en nada a mejorar nuestra calidad de vida.

Enfoquémonos en solucionar los problemas reales: infraestructura para mejorar la movilidad de las ciudades, acceso a salud y educación, empleo de calidad, recreación, y un sistema del cuidado que ayude a las mujeres. Ese es el camino para hacer grande a Colombia.