Preparar Bogotá para la soledad

Según las proyecciones del DANE, en el año 2035, el 40 % de los bogotanos vivirán solos. Esta es una realidad que ya viven otras sociedades, principalmente en ciudades de Europa, donde la tasa de natalidad viene en decrecimiento y sus ciudadanos tienden a envejecer.

En este escenario, la soledad se convierte en un riesgo de salud pública para el que debemos prepararnos. La soledad, dice el psiquiatra Jay Weatherill, “equivale al daño que causa fumarse 15 cigarrillos al día”, pues está relacionada con las sensaciones de aislamiento, la pérdida de motivación para vivir, el sedentarismo y el aumento de peso, que a su vez está relacionado con enfermedades metabólicas.

Bogotá, a pesar de no ser la ciudad más amable del mundo, sí ha hecho esfuerzos por generar espacios comunes para que los ciudadanos podamos encontrarnos. Da mucho gusto, en este mes de agosto, ver el cielo lleno de cometas y a las familias disfrutando de los más de 5.000 parques públicos, que incluyen a los metropolitanos como el Simón Bolívar, Tunal, Timiza, El Tintal y Los Novios, a los que se le suman la ciclovía y la red de bibliotecas distritales. Me atrevo a afirmar que Bogotá es la verdadera “ciudad de los parques” de Colombia.

El problema es que, a medida que se reducen los terrenos de construcción y aumenta la demanda de vivienda, la ciudad ha detenido la construcción de este tipo de espacios públicos. Por una parte, la mayoría de la vivienda nueva que se construye en la ciudad es bastante pequeña (de entre 30 y 40 metros cuadrados), ideal para estas parejas sin hijos o personas que deciden vivir solas o con una mascota. Además, la construcción de espacios públicos para estos edificios y conjuntos cerrados es mínimo, pues los constructores tienen el incentivo de maximizar el uso comercial del suelo.

Si bien la ciudad cuenta con una gran cantidad de espacios públicos, la mayoría están concentrados en el centro. En el último informe de Calidad de Vida de Bogotá Cómo Vamos se puede ver claramente que los eventos culturales están localizados en Teusaquillo, Chapinero y La Candelaria. Esto quiere decir que los ciudadanos que viven en localidades como Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Usme (entre otras) deben hacer grandes desplazamientos para disfrutar de ellos.

Estamos a tiempo para aprovechar tanto las renovaciones urbanas de obras como el Metro y el Transmilenio, así como el POT vigente que dejó el gobierno de Claudia López, para incluir espacios públicos que traigan bienestar a sus habitantes independientemente de su estrato, y donde los nuevos núcleos familiares unipersonales no sean sinónimos de aislamiento.

Esto se puede lograr a través de la inversión tanto pública como privada en espacios de calidad: parques vibrantes con oferta cultural y gastronómica, alamedas para conectar con la naturaleza y centros comunitarios que fomenten el encuentro.

El POT aprobado en 2021 estableció una meta para crear nuevo espacio público verde: estrategias como los bosques urbanos, los criterios de calidad del espacio público y las soluciones basadas en la naturaleza son parte de esa nueva visión de una Bogotá que reverdece.

Imaginemos una ciudad donde cada barrio tenga árboles y zonas verdes, y sus propios parques para respirar, socializar y disfrutar del arte y la cultura al aire libre. Una ciudad donde las alamedas inviten a caminar, a conectar con el verde y con otros ciudadanos. Una ciudad que priorice el bienestar de sus habitantes, incluso de aquellos que eligen la soledad.