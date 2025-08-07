Se resquebraja el poder

Resume e infórmame rápido

La semana pasada dos superpoderosos, Álvaro Uribe y Donald Trump, sufrieron reveses que, aunque pequeños, demuestran la importancia de que tanto las instituciones como la sociedad civil actúen para controlar su poder.

En el caso de Álvaro Uribe, su revés fue la sentencia en primera instancia de su juicio por compra de testigos. Después de muchos años, y de episodios de manipulación caricaturesca (sería gracioso si no fuera tan grave) del proceso en que el acusador, el fiscal Gabriel Jaimes, trabajaba “en llave” con la defensa del expresidente, finalmente la jueza Sandra Heredia dio su veredicto, en sus palabras “sin orientación política ni atravesado por simpatías ni antipatías”.

Por el lado de Trump, el presidente de Estados Unidos ya tiene varias sentencias encima, y escándalos que van desde el acoso sexual hasta la apropiación de las donaciones a su caridad de niños con cáncer para su vida de lujos. Sin embargo, hasta el momento nada ha afectado su popularidad. Al contrario, cada escándalo sólo lo fortalece ante su base.

Sin embargo, desde hace unas semanas pareciera que su teflón ha empezado a rayarse a causa de su cercanía durante décadas con Jeffrey Epstein, un traficante sexual de la alta sociedad, que murió en extrañas circunstancias bajo la custodia del sistema penitenciario de Nueva York.

Hasta el momento, cada escándalo sólo ha fortalecido tanto a Trump como al partido republicano. Sin embargo, al parecer su base, los llamados MAGA (por Make America Great Again), han trazado la línea en los temas de abuso sexual a menores de edad. No hay que olvidar que esta base cree fervientemente que las élites del partido demócrata, empezando por los Clinton, hacen parte de una secta que viola y come niños.

Esta teoría de la conspiración, que los medios llamaron Pizzagate, llevó a Edgar Madisson, a entrar armado a esta pizzería a “rescatar” a los supuestos niños que iban a ser sacrificados. A pesar de que hasta el momento no hay ninguna evidencia de que exista esta secta secreta, una gran parte de la base MAGA está convencida de que esta teoría es cierta, por esta razón el involucramiento de Trump en una red de abuso sexual de menores no ha sentado bien.

El tiempo dirá si estos dos reveses de los superpoderosos van a afectar su popularidad política. En el caso de Uribe, veremos su capacidad de convocatoria para este 7 de agosto, fecha en que convocaron marchas en su apoyo. Por parte de Trump, veremos si sus intentos por disminuir los efectos de los archivos de Epstein calman a su base, o si, por el contrario, las demandas de hacer pública esta información, en la que al parecer Trump está mencionado varias veces, terminen afectando su popularidad.

En cualquier caso, la relevancia de las dos situaciones es la importancia del control del poder. Hoy más que nunca está vigente la frase del historiador John Acton: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

A pesar de las frustraciones, estos dos casos nos recuerdan la importancia de que la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil controlen el poder de los superpoderosos.