“Brigitte, a pesar de sí misma, se convirtió, a diferencia de tantas actrices, en la presencia de rebeldía femenina”: Brigitte LG Baptiste. Foto: AFP - VALERY HACHE

Se dice que Bela Lugosi murió atrapado por el personaje cinematográfico de Drácula, algo que la Bardot esquivó al renunciar, a los 39 años, a la fama. No era fácil ser la primera mujer creada…

Después de Lilith y Eva, las tradiciones teocráticas habían logrado controlar con la figura de la Virgen María el erotismo femenino, concentrando el rol de la mujer en una extensión infinita y abnegada del cuidado de los hijos, incluso prescindiendo de la biología. Fue tan poderosa esa perspectiva que hoy algunos ambientalismos la han recogido como fuente de inspiración para proteger la Tierra, vista como ese “planeta madre profanado por el...