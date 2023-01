El pulso de los ríos

A raíz de una corta polémica que apareció en redes y medios de comunicación acerca del súbito estiaje del río Sogamoso, causado por el cierre de compuertas de la presa, circularon imágenes de playones de piedra sin gota de agua y pozas donde el aislamiento y el calor acabaron con la vida de algunos peces. Con ellas, regresaron las manifestaciones de miembros de comunidades locales y organizaciones ambientalistas —algunas solidarias, otras oportunistas— que llevan años protestando contra este y otros proyectos hidroeléctricos; un hecho común con casi todos los procesos de embalsamiento de un río. La empresa concesionaria del proyecto publicó de inmediato otras fotos, con otra perspectiva, donde el río seguía fluyendo, junto con un texto que explicaba que los cortes del flujo son práctica aceptada dentro de parámetros estrictos establecidos por la ley, basados en garantizar el caudal ecológico del curso de agua.

Los conflictos entre represas y comunidades locales son proverbiales en las sociedades democráticas y liberales; no en países autoritarios donde estas se hacen y punto. En el caso de Hidrosogamoso, incluso la Comisión de la Verdad elaboró un documento para dar cuenta de la historia dolorosa y violenta del territorio en el cual se implementó el proyecto hidroeléctrico, interpretado por algunos como el fin de un largo proceso de desplazamientos y apropiación de recursos locales iniciado en la Colonia. La nación, sin embargo, esgrime otros argumentos en la medida en que millones de colombianos también demandan electricidad para sus vidas, si bien no conocen la cotidianidad de los habitantes rurales de la cuenca: la asimetría de condiciones de vida no es percibida desde las ciudades, y los proyectos que permiten que la matriz generadora del país sea extremadamente limpia no convencen a los pescadores y campesinos locales.