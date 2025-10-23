Logo El Espectador
Halloween climático

Brigitte LG Baptiste
23 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

Si hubiese un atuendo que decidiera usar para salir a asustar y pedir dulces la noche del 31, sería el de molécula de metano. Y no tanto por los datos más actualizados de emisiones derivadas directamente de la actividad humana, sino por la liberación inesperada y acelerada de este gas a partir del descongelamiento del permafrost del Ártico (suelos del hemisferio norte con casi un millón de años de carbono acumulado y congelado), producido por el mismo calentamiento global; un fenómeno que añadiría 0,3 a 0,6 °C a las proyecciones climáticas actuales para el 2100, con todas sus implicaciones (Miner y colaboradores, 2022).

