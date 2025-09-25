Parques nacionales, 65 años en la paradoja

Si bien antes de 1960 se había discutido la necesidad de considerar ciertas áreas del territorio nacional como “de especial interés” por sus cualidades paisajísticas o bioculturales, fue solo hasta ese año cuando se creó oficialmente el primer Parque Nacional en la “Cueva de los Guácharos” en el departamento del Huila, adscrito al Ministerio de Agricultura. Curiosamente, la Serranía de La Macarena había sido reconocida desde 1948 como “reserva natural nacional por la Ley 52 de la República de Colombia” por iniciativa del ministro de Salud de entonces, quien también promovió la Estación Biológica José Jerónimo Triana, poco...