Victoria Strauss, presente

La acumulación de las violencias contra las mujeres trans en Medellín se sintió como un terremoto con la pérdida de Victoria, politóloga, artista, activista. La más hermosa sonrisa, la más rebelde, la más comprometida, la más tierna. No hay palabras para lamentar la desaparición de una joven promesa como ella, no hay reclamo suficiente a la justicia, porque no fue nadie, fuimos tod@s, en nuestra incapacidad de celebrar su amorosa disidencia de género, su arte más lícito, su cuerpo, su vida travesti. Su alegría, sus profundidades.

El 25 de julio Victoria me hizo llegar un texto que esperaba publicar pronto, con ilusión. Lo dejé para revisarlo “con calma”. Nos encontramos en Rionegro en un evento gozoso, ella con todo un arsenal de preguntas, sus amores entusiasmados en el público, en to@s viva la potencia creativa, la encarnación de la diferencia como acto supremo de la voluntad. No me queda sino pedirle perdón por no haber leído, por la calma, por no haber hablado más, no haberla amado más. Pero ya no está; lo único que puedo hacer es publicar un pequeño fragmento de su travestismo mágico y enviar otro abrazo a Jean Paul, su mayor cómplice. Nos harás mucha falta, Victoria, tod@s necesitándote tanto y la noche engulléndote sin piedad. Hoy me siento como el día en que fuiste a buscar la Chokis…

“…las familias que celebro en estas letras son también las llamadas familias ensambladas, aquellas que se tejen entre Polvo de Estrellas y resisten como la literatura, como los manuscritos de mis héroes y heroínas capaces de recrear otros mundos a través de sus composiciones. Este tipo de familia es mucho más que una nueva institución: no pretende imitar ningún modelo cisnormado. Porque cuando tejemos de otros modos con Polvo de Estrellas, decidimos construir familias trans que declaran sus cuerpos como territorio político en constante lucha. Tantas que, como mencioné al inicio, han decidido salirse de la norma para no jugarle a las dinámicas de la guerra. Tantas que han preferido maquillarse, entrucarse, antes que empuñar un arma para silenciar otra vida o ejercer miedo a través de ella. Vínculos estratégicos que, muchas veces, llegan sin esperarlo. Resisten a los ataques ideológicos que se posan como amenazas, que manipulan a través del miedo, la desinformación y esa supuesta posmodernidad que aún argumenta pecado. Comprender las familias que construimos nosotres es abrazar una revolución de los afectos. Una verdadera revolución desde el cuerpo, desde la identidad. Un término que aún nos cuesta interiorizar como seres humanes. Pero lo hacemos. Y desde ahí, construimos el diálogo, los acuerdos y el consenso como herramientas transformadoras para reducir —ojalá eliminar— las violencias sobre los cuerpos trans y todas aquellas corporalidades incómodas frente a estructuras ajenas a su naturaleza. Nos recordamos con dignidad. Validamos incondicionalmente nuestros lugares de enunciación. Nos reconocemos en nuestra esencia”.

BAGATELAS DE UNA TRAVESTI Y SUS FAMILIAS, titulaba. “Un sancocho literario de memorias, conjuros y poesía travesti sudaca”. Autora: Victoria Strauss Travesti. Prólogo: [Espacio reservado para Brigitte Baptiste Ballera]. Género: Memorias de travestismo mágico, crítica mamerta, compilación poética y cocina literaria de resistencia. Me indicó, al cierre de su correo: “Su lectura es un apañe, un conjuro de ternura en el alma de las diosas. Recibimos con cariño cualquier comentario y quedamos dispuestxs a ajustar lo que sea necesario para llevar esta publicación a buen puerto… Con afecto rebelde, Victoria”. Se publicará, querida diosa de las calles, es mi promesa.