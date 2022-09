Vocación territorial

Comienza a hablarse en el ordenamiento territorial de un concepto mucho más ambicioso que el de la vocación de uso del suelo, con la expectativa de definir, más política que técnicamente, su destino económico y cultural. Es una idea innovadora, que nos permite redefinir los determinantes ambientales rígidos, convertidos en “naturales” por la burocracia, sin ignorar las cualidades físicas, biológicas e históricas del territorio, entrecruzadas en su poblamiento. A ver si avanzamos respecto al modelo USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) que definió en 1986 la capacidad de uso de la tierra con base en el potencial productivo comercial del suelo, donde la conservación es, obviamente, la última alternativa. Grave para el catastro y para el reconocimiento de los servicios ecosistémicos.

El problema de la “vocación”, sin embargo, no es sencillo, porque depende de quién la define y cómo. Hay municipios o regiones enteras de Colombia que de ser selvas pasaron a bananales o palmares o cañaduzales, o de ser humedales a potreros o arrozales (cuando no barrios de invasión), con lo cual la discusión quedó aparentemente zanjada por los hechos del pasado. ¿Existe algo así como la vocación frustrada del territorio o es una imposición favorecida por ciertos grupos históricos, que en ocasiones han creado regiones virtuosas, en otras no tanto? ¿Existe la vocación pesquera y acuícola, por ejemplo, para designar la condición anfibia o se permite su eventual constitución a partir de la creación de patrones de inundación? ¿Existe la vocación ganadera, forestal o minera? Las antiguas guerrillas creyeron que los llanos del Yarí eran praderas “designadas por el destino” a la ganadería, mientras Tenjo y Tabio acaban de rechazar la posibilidad de contar con una vía moderna con la excusa de su vocación ecoturística, como si con ello se fuesen a librar de los malos gobiernos y del “volteo de tierras”, que provienen de la corrupción, no de la infraestructura.