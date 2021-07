Yuruparí LGBTI+

En la narración fundacional del territorio del Vaupés, los pueblos primigenios fueron bajando de la Gran Anaconda para ocupar su lugar en el mundo y prosperar en medio de un ecosistema selvático de ríos transparentes con pocos peces, muchas cachiveras y suelos de arena blanca, cuna de la yuca, la piña y el ají. La historia de la nación multicultural del Yuruparí es única por la forma que tomó la convivencia de decenas de pueblos en medio de una Amazonia muy diferente a las demás, nada andina, algo difícil de percibir para quienes aún leen el monte como brócoli en las fotos.

Yuruparí, además de recordar una de las más hermosas producciones de la televisión pública, hace referencia a un sitio sagrado en el recorrido del río Vaupés, asociado con eventos y conceptos complejos que dieron lugar a la construcción del género, la sexualidad y la regulación de ambos en las sociedades tempranas de la región. Considerado como un relato equivalente al Popol Vuh, Yuruparí cuenta, en múltiples versiones, historias de Sol, quien en el principio de los tiempos habría engendrado con su propia hija, un relato clásico acerca del incesto que habría imbuido en la cultura un ritual de tránsito para establecer un tipo de masculinidad que controla la fertilidad femenina, la cosecha, la abundancia. Pero no es fácil abordar con categorías y ojos externos el sentido del Yuruparí, por lo mismo que no es fácil hablar de feminismo indígena: hay que respetar el fuero cultural de cada pueblo para no imponer visiones coloniales, como se ha venido haciendo por siglos. Nos lo recuerdan constantemente Fabrina Acosta, Aida Quilcué o Ati Quigua, quienes cuestionan el machismo dentro de sus propias etnias como un comportamiento despótico parcialmente contagiado del blanco.

Más complejo aún es hablar de diversidad sexual, de género o de familias diversas en un contexto que ha sido dominado por las imposiciones morales de iglesias que todavía creen ver el demonio en cada esquina, cuando habita en el espejo. Pero sea ese diablo misionero o el de las tradiciones locales, difíciles de descifrar, nos preguntamos en esta Colombia intercultural si se justifican hoy las violencias de género, los innumerables suicidios o el destierro de quienes sufren el rechazo de su condición LGBTI+.

Celebrar el Día del Orgullo en Mitú, como se hizo con un corto pero nutrido desfile, representa un reto complejo para las estructuras de lo sagrado y los relatos del lugar de lo femenino en el mundo, el cuerpo y el pensamiento ancestral. Allí, cada pueblo podrá revisar su tradición, si logra sobreponerse al olvido impuesto, al uso desproporcionado y conveniente de las mujeres en el trabajo o su exclusión del gobierno indígena, a la esclavitud sexual y la venta de niñas para matrimonio; en una palabra, al dolor infligido que nada puede justificar.

La Gran Anaconda sigue viva y viajando, parece, dando al territorio nueva vitalidad y obligándonos a todos, todas y todes a repensar nuestras identidades, a ver si entendemos al fin que las estructuras del poder no son para joder, sino para engendrar y cuidar la vida. Aparecen en Vaupés las demás diversidades de la sexualidad ecuatorial que tanto asustaba al Sabio Caldas, en tiempos en que entramos en la era cyborg para ampliar el sentido de lo humano en nuestras creaciones, tal como el ají lo hizo en tiempos ancestrales.