El adiós a la mujer que revolucionó el tenis femenino

Método, dedicación y voluntad, mucha voluntad. Así se podría definir la carrera de Serena Williams, la tenista más grande de todos los tiempos, quien anunció que dejará la actividad profesional en esta edición del Abierto de Estados Unidos. Sus números son el reflejo, quizá una analogía, del mensaje que siempre taladró su padre Richard Williams: “Aprendes a terminar lo que comienzas”.

Son 23 títulos de Grand Slam (siete abiertos de Australia, siete Wimbledon, tres Roland Garros y seis Abiertos de los Estados Unidos), 366 victorias en los cuatro torneos más importantes del mundo, 319 semanas como número uno, sin olvidar los 98 trofeos que tiene en total.

Pero, más allá de sus estadísticas, la grandeza de Williams viene acompañada de una lucha que trasciende el deporte mismo, una lucha contra el racismo y contra lo que sufrió de niña cuando ella y Venus, su hermana mayor, recorrían los clubes privados de Michigan, no solo para jugar tenis, sino para buscar un patrocinador. Eran las únicas niñas negras y por eso les decían Blacky and Blacky.

En una entrevista para el New York Times recordaría que en 2001, cuando tenía 20 años y ya comandaba la revolución en el tenis femenino, un aficionado increpó a su padre en Indian Wells: “Me gustaría que fuera 1975 para despellejarte vivo”.

Serena hizo del tenis una plataforma para hablar de temas que incomodaban a los más tradicionalistas en Estados Unidos –curiosamente seguidores de este deporte– y para rechazar cualquier hecho de brutalidad policiaca contra personas negras. “¿Acaso no hemos pasado por suficientes cosas, no hemos abierto tantas puertas, no hemos impactado millones de vidas? Entonces me di cuenta de que debemos seguir, porque no se trata de qué tan lejos hemos llegado, sino de qué tanto tenemos que recorrer todavía”: aparte de la carta que escribió en 2016.

Para mí, Serena Williams es la mejor tenista de la historia porque cambió la manera de jugar de las mujeres, le dio un vuelco a un tenis femenino que antes era ajeno a la potencia y a la velocidad, y porque demostró que ella le podía pegar tan fuerte a la pelota como cualquiera.

Para mí, Serena Williams es una de las atletas más grandes de todos los tiempos porque transformó el deporte, porque se apropió de temas sociales como el racismo en su país, al punto de encarar al entonces presidente Donald Trump, y porque se dedicó a ser lo que quería ser a pesar de muchas barreras. Cierro este texto con un fragmento de un poema de la escritora Maya Angelou, a quien tanto ha citado la misma Williams: “Tú puedes escribirme en la historia/ con tus amargas, torcidas mentiras/ puedes arrojarme al fango/ y aún así, como el polvo… yo me levanto”.