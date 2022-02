Aprender, desaprender y adaptarse

Los últimos dos años han cambiado la forma como vivimos. Todos los seres humanos hemos tenido que aprender sobre los virus incluyendo aspectos de su biología, cómo se transmiten y los efectos que éstos pueden tener. Gran parte de este aprendizaje ha sido el aprender sobre protocolos de bioseguridad y aplicarlos en la vida diaria. Temas como el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento se han ido permeando en nuestro accionar diario.

Pero en la vida todo cambia. Y, afortunadamente, eso es lo que estamos viendo con relación al virus. En una charla reciente, Iván Gonzalez, consultor principal de Gressa, hizo una mirada detallada de cómo la situación hoy en día es distinta a lo que vivimos hace un par de años, cuando arrancó el COVID-19. Si bien seguimos en pandemia, el escenario es sustancialmente diferente.

Hay varios factores que generan este nuevo escenario. Lo primero tiene que ver con el mayor conocimiento que tenemos sobre el virus. Miles de investigadores alrededor del mundo han estudiado el COVID-19 y, gracias a eso, se sabe cómo funciona, cómo se transmite y cómo cambia. Este conocimiento ha ayudado a diseñar vacunas, a establecer protocolos efectivos con evidencia y a identificar tratamientos para pacientes con COVID. Adicionalmente, la capacidad de los hospitales y de las unidades de cuidado intensivo han aumentado, lo cuál permite una mejor atención y más número de camas para recibir a pacientes graves.

Por otro lado, la variante ómicron presenta unas características diferentes a las vistas anteriormente. Si bien es mucho más contagiosa que otras variantes, la sintomatología es leve en la mayoría de las personas. Hay un menor riesgo de enfermedad severa o mortalidad. Y se ha visto que los refuerzos en vacunación son efectivos para reducir los riesgos de esta variante.

Un factor determinante para cambiar el escenario tiene que ver con el aumento en la vacunación de la población mundial y de Colombia. Se sabe que se han puesto más de 10.000 millones de vacunas en todo el mundo. En Colombia, estamos por encima de 72 millones aplicadas y contamos con el 62% de la población con esquema completo de vacunación. En Bogotá específicamente, el 92% de la población cuenta con esquema completo.

Lo mencionado anteriormente ha tenido unos efectos positivos. La letalidad en este cuarto pico ha sido mucho menor que en los anteriores. La ocupación de ucis se ha mantenido controlada. Y, en general, la gran mayoría de actividades han retornado a niveles similares a los de antes de la pandemia. Esto en un entorno en el que seguimos aplicando protocolos de bioseguridad, pero con mayor especificidad sobre cuáles funcionan y cuáles no. Por ejemplo, ya se quitaron los tapetes con líquido y no se desinfecta el mercado. Pero seguimos fortaleciendo el uso de tapabocas como principal medida.

Basado en la evidencia, los entes gubernamentales cambiaron los lineamientos de aislamientos. Ese es el punto donde tenemos que desaprender. El hecho de no tener que aislarnos en contactos estrechos cuando estamos vacunados es un paso importante para ir recuperando los espacios. Pero esto no es necesariamente fácil de hacer después de pensar por 2 años que tiene sentido que si tenemos un contacto estrecho debemos aislarnos. También tiene sentido el que con vacunación no tengamos que hacerlo.

En esta etapa nos toca tener una mente abierta para adaptarnos a los diferentes cambios. Tenemos evidencia científica al respecto y debemos confiar en que los nuevos lineamientos son efectivos. Es el momento de vacunarse si no lo han hecho. Así, continuamos aprendiendo y desaprendiendo para que cada día retomemos más y más actividades.