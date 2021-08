Cinco consejos para padres y madres de adolescentes

Para muchos padres de familia, la etapa de sus hijos entre los 12 y los 20 años causa inquietud, temor y a veces desespero. Sin embargo, esta es una edad maravillosa donde se pueden establecer los lazos de cercanía que van a durar para toda la vida. Eso requiere trabajo consciente y mucho esfuerzo. Esta semana quiero compartir con ustedes algunas ideas que pueden ayudar a navegar este periodo de la vida de sus hijos e hijas.

La adolescencia para muchos es la etapa en la que se separan de la niñez y se convierten en adultos. Obviamente, es mucho más que esto. Hagamos una mirada rápida y simplificada de qué está pasando en un joven adolescente. Primero que todo, hay cambios físicos y emocionales. Estos cambios son parte normal de la vida y tienen su raíz en diversas hormonas que están moviéndose por el cuerpo en una concentración mucho mayor que la que tenían en la niñez. Las hormonas, que funcionan con un reloj biológico, arrancan procesos de maduración de los sistemas reproductivos y también generan crecimiento en los jóvenes, entre otras cosas. Estas hormonas llevan a cambios drásticos en estados de ánimo y respuestas que se pueden percibir como agresivas o groseras.

Por otro lado, el cerebro de los adolescentes también está cambiando de manera drástica. En esta etapa hay muchas cosas ocurriendo en el cerebro que ayudan a que cada joven vaya desarrollando su capacidad de pensar más críticamente, de tomar buenas decisiones y de generar conexiones entre las diferentes neuronas, lo cual habilita pensamientos más profundos y complejos.

Adicionalmente, hay un despertar en el tema de relaciones sociales. Para los adolescentes, las relaciones que establecen con sus pares son fundamentales y ayudan a desarrollar múltiples habilidades sociales y de relacionamiento que les servirán para toda la vida.

Hay muchas otras cosas ocurriendo en los adolescentes, pero este es un buen comienzo para poder profundizar en los consejos que quiero recomendar. El trato con adolescentes es increíble y trae muchas cosas positivas. También requiere de trabajo, esfuerzo y dedicación para lograr ir desarrollando el tipo de relación que se quiere tener con hijos e hijas cuando sean adultos. Aquí algunas ideas:

1. Trabaje en tener los canales de comunicación abiertos. Hay veces los adolescentes se pueden cerrar y no querer hablar con los adultos. De cierta manera el adulto puede pensar que no lo necesitan tanto. Eso no es verdad; en la adolescencia es cuando más necesitan los jóvenes a los adultos. Para esto, toca trabajar permanentemente en una buena comunicación. Esto quiere decir que el tipo de conversaciones va creciendo con los jóvenes y los padres deben estar tranquilos de hablar de cualquier tema con sus hijos. Esto arranca muchas veces con el papá y la mamá poniendo los temas, que en algunas circunstancias pueden ser incómodos. Temas de política, sexualidad, relaciones, eventos del mundo, entre otros, son claves. Traten de no tener temas vetados. El tener conversaciones frecuentes sobre estos temas abre la puerta para que los adolescentes se sientan cómodos de hablarles de cualquier cosa. Inviten a su adolescente a caminar, o a tomarse algo y tengan conversaciones continuas y casuales sobre muchos temas para también ir formando una relación mas adulta con ellos. Cuando tengan discusiones no pierdan la paciencia, pueden darse un tiempo y vuelvan a abrir los canales para conversar.

2. Limite y haga seguimiento del uso de dispositivos electrónicos. Uno de los mecanismos principales de socializar para los jóvenes son los dispositivos electrónicos. Por un lado, es el medio de compartir y consumir contenidos con aplicaciones como TikTok o Netflix y, por otro lado, son medios para jugar video juegos. Muchos adolescentes pueden pasar horas y horas en los dispositivos y es responsabilidad de los adultos limitar ese tema. Podemos ayudar a los jóvenes a que aprendan a usar los dispositivos a través de poner límites de tiempo, establecer zonas y tiempos libres de dispositivos y asegurarse que los dispositivos están por fuera de las habitaciones a la hora de dormir.

3. Motive la actividad física y maximice el tiempo de sueño. Para estos jóvenes en desarrollo las actividades físicas y deportivas son indispensables. Debemos motivar que los jóvenes estén moviéndose con frecuencia. En paralelo, busquemos maximizar el tiempo de sueño. Para muchos adolescentes los ciclos de sueño se cambian, muchos de ellos durmiéndose más tarde. Tener esto en mente ayuda a que podamos facilitar el suficiente tiempo de sueño para los jóvenes. Que sean más grandes no significa que no necesiten rutinas. Todos necesitamos rutinas saludables y más cuando se está en periodo de formación.

4. Conozca a los amigos y las familias de los amigos de sus hijos e hijas . Se requiere de una tribu para criar a los jóvenes. En este sentido, ustedes no están solos. Entre los padres de familia de amigos pueden establecer acuerdos con temas como fiestas, horarios, actividades, etc. Si hay un frente común, eso ayudará a que los jóvenes tengan los mismos mensajes por parte de los diferentes adultos. Invite a los amigos de sus hijos a su casa para conocerlos y establecer una relación con ellos también. Si sus hijos se sienten a gusto en su propia casa, ese será el lugar que frecuentará con sus amigos y así podrá acompañar más de cerca su proceso.

5. Escoja sus no negociables y comuníquelos . Los años de adolescencia traerán momentos de conflicto. Esto es normal y es parte del proceso. Hay temas críticos para cada familia, defínalos y sea coherente con que estos temas se mantengan. Al mismo tiempo, dele espacio a sus hijos e hijas para que puedan “ganar” algunas de las conversaciones o situaciones. Siéntese en la mesa en familia y entre todos construyan esos acuerdos fundamentales. Si sus hijos no han llegado aún a la adolescencia, no espere para hacer esos acuerdos para cuando llegue ese momento. Con los más pequeños también hay que sentarse a diseñar lo no negociable y esas serán las bases de las conversaciones posteriores en la adolescencia.

La etapa de la adolescencia es maravillosa y permite establecer las bases de las relaciones futuras con sus hijos e hijas cuando sean adultos. Respire profundo cuando sea necesario, trabaje en conjunto con los jóvenes en las diferentes situaciones y etapas y más que todo disfrute de los distintos momentos que se darán en esta fase del desarrollo de los jóvenes.