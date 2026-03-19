Educar para comprender el mundo y mejorarlo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante décadas educamos a los estudiantes para un mundo relativamente predecible. Las grandes preocupaciones globales parecían girar en torno a la economía: crisis financieras, desempleo masivo, recesiones. La educación, en muchos sentidos, se organizó alrededor de esa lógica: preparar a los jóvenes para integrarse a sistemas que, aunque imperfectos, parecían relativamente estables. Hoy sabemos que ese mundo ya no existe.

El más reciente Global Risks Report del World Economic Forum ofrece una fotografía inquietante pero reveladora del momento histórico que vivimos. Según miles de expertos consultados para el informe, los riesgos más importantes para el planeta ya no son principalmente económicos. Hoy dominan otros fenómenos: la confrontación geopolítica, la desinformación, la polarización social, los eventos climáticos extremos, los riesgos asociados a la inteligencia artificial y la presión sobre los ecosistemas del planeta. No se trata simplemente de nuevos problemas. Se trata de un cambio más profundo: los desafíos del siglo XXI son cada vez más interdependientes.

Un evento climático extremo puede generar escasez de alimentos; la escasez de alimentos puede provocar migraciones masivas; las migraciones pueden intensificar tensiones políticas y polarización social. A su vez, la desinformación amplificada por tecnologías digitales puede debilitar la confianza en las instituciones necesarias para gestionar esas crisis. En otras palabras, los problemas ya no ocurren de manera aislada: forman parte de sistemas complejos donde una perturbación en un punto puede desencadenar efectos en muchos otros.

Si ese es el mundo que estamos habitando, la pregunta inevitable es qué tipo de educación necesitan hoy los jóvenes. Porque la educación que fue diseñada para un mundo de problemas relativamente lineales no necesariamente prepara para navegar sistemas complejos. Memorizar información, repetir procedimientos o dominar contenidos aislados ya no es suficiente. Los estudiantes necesitan desarrollar la capacidad de ver conexiones, identificar relaciones entre fenómenos aparentemente distintos y comprender cómo interactúan factores científicos, tecnológicos, sociales, económicos y políticos.

Esto exige cultivar una forma de pensamiento que podríamos llamar “sistémica”. Significa aprender a analizar problemas desde múltiples perspectivas, comprender causas profundas y anticipar consecuencias. Significa también desarrollar criterio para distinguir información confiable en un entorno saturado de datos, narrativas y desinformación. Y significa, sobre todo, conectar el aprendizaje con los problemas reales del mundo.

El cambio climático no puede ser únicamente un capítulo en el libro de ciencias. Implica comprender ciencia, economía, política pública, innovación tecnológica y comportamiento humano. La inteligencia artificial no es solo un tema de programación; plantea preguntas éticas, sociales y culturales que requieren reflexión interdisciplinaria. Los grandes desafíos contemporáneos obligan a romper las fronteras tradicionales entre asignaturas y a pensar el conocimiento como una herramienta para comprender sistemas complejos.

Pero comprender sistemas complejos exige algo más que curiosidad: exige pensamiento crítico fundamentado en conocimiento. En una época marcada por la sobreabundancia de información y la circulación constante de narrativas simplificadas o incluso falsas, la educación tiene la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a distinguir evidencia de opinión, análisis de eslogan, explicación profunda de reacción inmediata. El pensamiento crítico no surge en el vacío, se construye sobre bases sólidas de conocimiento en ciencias, historia, economía y cultura. Solo cuando los estudiantes comprenden los hechos, los datos y los contextos pueden interpretar los fenómenos con profundidad, cuestionar supuestos y participar de manera informada en las conversaciones que definirán el futuro de nuestras sociedades.

Sería un error mirar este panorama únicamente desde sus riesgos y no desde las oportunidades que también están emergiendo. Aunque el mundo enfrenta riesgos importantes, también está experimentando avances extraordinarios. En las últimas décadas la pobreza extrema global se ha reducido de manera significativa, la esperanza de vida ha aumentado en casi todas las regiones del planeta y la innovación científica avanza a una velocidad sin precedentes. Tecnologías que hace apenas una generación parecían ciencia ficción hoy permiten desarrollar energías más limpias, avances médicos notables y nuevas formas de colaboración global.

Las nuevas generaciones crecen en un mundo más complejo, pero también con herramientas más poderosas que cualquier generación anterior. Tienen acceso inmediato a conocimiento global, a redes de colaboración internacional y a tecnologías que multiplican su capacidad de impacto. La pregunta, entonces, no es solo qué desafíos enfrentarán, sino cómo prepararlos para contribuir a resolverlos.

Aquí aparece una idea clave para la educación contemporánea, que ya presenté en un artículo anterior: la motivación de los estudiantes cambia cuando perciben que lo que aprenden tiene un propósito más allá de ellos mismos. Investigaciones recientes, como las desarrolladas por el psicólogo David Yeager, muestran que los jóvenes se comprometen más profundamente con el aprendizaje cuando sienten que el conocimiento puede servir para mejorar la vida de otros o contribuir al bienestar colectivo. Cuando el aprendizaje se conecta con un propósito que trasciende el logro individual, la motivación se vuelve más profunda y más duradera.

Esto tiene implicaciones importantes para las escuelas. El conocimiento no debe presentarse únicamente como un requisito académico, sino como una herramienta para comprender el mundo y transformarlo. Aprender ciencia puede significar entender cómo proteger ecosistemas. Estudiar economía puede ayudar a diseñar soluciones para reducir desigualdades. Comprender tecnología puede abrir caminos para resolver problemas de salud, energía o educación. Cuando los estudiantes perciben esas conexiones, el aprendizaje deja de ser una obligación y se convierte en una forma de contribuir.

La educación del siglo XXI necesita encontrar un equilibrio delicado entre dos actitudes aparentemente opuestas. Por un lado, el realismo necesario para comprender los desafíos del mundo tal como son. Por otro, la esperanza necesaria para creer que esos desafíos pueden abordarse con inteligencia, creatividad y colaboración. No se trata de formar estudiantes alarmados por el futuro, sino jóvenes capaces de analizarlo con rigor y actuar con responsabilidad.

Nunca antes una generación tuvo acceso a tanto conocimiento, tanta tecnología y tantas oportunidades para colaborar más allá de las fronteras. El mundo que heredarán nuestros estudiantes es, sin duda, más complejo. Pero también es un mundo lleno de posibilidades para quienes sepan entender cómo funcionan sus sistemas y estén dispuestos a aportar soluciones.

Tal vez la pregunta más importante para la educación no sea únicamente qué deben aprender los jóvenes, sino para qué. Porque cuando el conocimiento se conecta con el propósito de mejorar el mundo, la educación deja de ser solo preparación para el futuro. Se convierte en una forma de construirlo.