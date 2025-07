El valor de la incomodidad: por qué el malestar también es bienestar

Cambiar nuestra mentalidad sobre el malestar . Dejar de verlo como señal de que algo está mal y empezar a entenderlo como parte necesaria del proceso de crecer, aprender y transformar. Esto no significa romantizar el sufrimiento ni promover la dureza por la dureza, sino distinguir entre malestar productivo y daño real.

Crear comunidades que abracen el esfuerzo. Ya sea en el aula, en casa o en entornos laborales, necesitamos círculos donde se valore el proceso, no solo el resultado. Donde se premie la perseverancia, no solo el talento. Donde no se sobreproteja, sino que se acompañe.