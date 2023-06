¡Gracias, Millonarios!

¡Qué maravillosa travesía ha sido ser hincha de Millonarios por más de 45 años! Esta pasión, más que una simple afición, se ha convertido en una fuente inagotable de reflexiones y aprendizajes que han trascendido el estadio para permear cada aspecto de mi vida. Celebro con júbilo y orgullo el campeonato logrado por nuestro equipo hace unos días. Como hincha, puedo afirmar que el fútbol es mucho más que un simple juego, es una pasión que despierta emociones intensas, une a las personas y nos enseña valiosas lecciones de vida. Cada partido, cada temporada, deja huellas imborrables y aprendizajes que trascienden el campo de juego.

A lo largo de este emocionante camino y sobre todo este último año he descubierto cinco aprendizajes fundamentales que quiero compartir con todos ustedes. Estos se han forjado a lo largo de los años, reflejando la esencia de nuestro amado equipo.

Durante los últimos tres años, he sido testigo de cómo la visión de Alberto Gamero se ha consolidado en un proyecto con identidad y propósito. Este no ha sido un proceso al azar sino un camino guiado por una estrategia claramente definida, que ha trazado el rumbo de nuestro equipo. Gamero, con su sabiduría y experiencia, ha sabido orientar a Millonarios, construyendo un proyecto sólido y coherente, donde cada jugador sabe cuál es su papel y cómo contribuir al éxito del equipo. Esta estrategia clara y visión definida han permitido que cada esfuerzo, cada entrenamiento, cada partido se conviertan en un paso hacia la consecución de nuestro objetivo. El trabajo dedicado y con propósito ha sido la clave para alcanzar los resultados que hoy celebramos. Pero, más allá de los triunfos y el campeonato, esta visión y estrategia nos han enseñado una lección invaluable: el éxito no es un destino sino un viaje de constante esfuerzo y dedicación. De Millonarios aprendemos que cada desafío enfrentado, cada victoria conseguida, cada derrota superada son hitos en este camino que nos permiten crecer y fortalecernos como equipo.

Nuestro equipo ha sido guiado con maestría por líderes excepcionales como Gamero y Macallister Silva, entre otros. Han demostrado que el verdadero liderazgo va más allá de dar órdenes; implica desarrollar y comunicar una visión clara, utilizando los talentos únicos de cada jugador para alcanzar los objetivos del equipo. A través de su liderazgo y experiencia han unido al equipo, inculcado una mentalidad ganadora y creado una cultura de éxito que nos ha llevado a lograr este campeonato. La comunicación efectiva, la inspiración y la motivación son características fundamentales de su liderazgo. Han logrado fomentar un ambiente de equipo en el que todos se sienten valorados y motivados para dar lo mejor de sí mismos. Este enfoque de liderazgo, centrado en la inspiración y la motivación, ha permitido al equipo superar desafíos y alcanzar el éxito que hoy celebramos. Con el liderazgo adecuado, cualquier equipo puede alcanzar grandes cosas, como lo ha demostrado nuestro campeonato.

Millonarios siempre ha sido un defensor del juego limpio, una contracultura en un mundo donde muchos buscan ganar haciendo trampa o buscando el camino fácil. En cada partido nuestro equipo ha salido a jugar su propio juego, sin perder tiempo en provocaciones innecesarias o trucos desleales. La filosofía de Millonarios es la de ser fiel a su estilo y a su proyecto, haciendo las cosas bien, incluso cuando el entorno puede sugerir lo contrario. Nos han enseñado que no hay necesidad de recurrir a la astucia o las malas artes para lograr el éxito; al contrario, el verdadero triunfo radica en jugar lo mejor que podemos, manteniendo la integridad y el respeto por el juego. Esta lección trasciende el campo y se aplica a nuestra vida diaria: no debemos dejarnos seducir por los atajos o los trucos, sino que debemos trabajar duro y con honestidad, y los resultados llegarán. Este es el verdadero espíritu de Millonarios y es lo que nos hace sentir orgullosos de ser parte de esta gran familia.

Quizás uno de los aspectos más impresionantes de este viaje ha sido la unión de la hinchada. Es asombroso cómo personas de orígenes tan diversos se han congregado y unido en torno a nuestro equipo y sus logros. Este sentimiento de comunidad y apoyo compartido es un testimonio palpable de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, guiados por una visión conjunta. En el corazón de esta unión se encuentra la visión compartida que todos tenemos: el amor por Millonarios y la pasión por el fútbol. Independientemente de nuestras diferencias, todos nos hemos unido en torno a esta visión y este compromiso colectivo ha sido una fuerza poderosa. Este ejemplo de unión y trabajo en equipo no solo es aplicable en el fútbol sino también en la vida cotidiana. Nos muestra que, cuando compartimos una visión y trabajamos juntos hacia un objetivo común, podemos superar cualquier desafío y alcanzar metas extraordinarias. Además, no puedo dejar de agradecer al grupo cercano de puesto y abono en el estadio. Gracias por su apoyo constante y su alegría contagiosa que han sido fundamentales en cada momento de este viaje. Hemos compartido en cada partido, disfrutando los triunfos y sufriendo los desafíos.

Finalmente, he tenido la oportunidad inigualable de disfrutar de este viaje en compañía de mi familia. Los numerosos partidos a los que he asistido con mi hijo, y la final con mi esposa, han sido más que eventos deportivos; han sido momentos de unión, de emoción compartida y de creación de recuerdos imborrables. Estas experiencias compartidas, llenas de emoción y pasión, han sido una fuente de felicidad inmensa y me han permitido entender que la vida es, en esencia, una colección de experiencias significativas vividas en conjunto. Cada grito de gol, cada nerviosismo en los minutos finales, cada celebración tras la victoria son instantes que se han grabado en mi memoria y han reforzado los vínculos que nos unen. En esta travesía he aprendido que los momentos más valiosos son aquellos que vivimos juntos, que compartimos con las personas que más queremos. Me he dado cuenta de que, más allá de los triunfos y las derrotas, lo que verdaderamente importa son las experiencias que compartimos, las emociones que vivimos y los recuerdos que creamos. Estos son los momentos que, al final del día, dan sentido a nuestra existencia y nos permiten apreciar la belleza de la vida.

Por todo esto agradezco a Millonarios por este campeonato, por las alegrías, por los momentos de tensión y, sobre todo, por los aprendizajes. Aunque hemos alcanzado un logro significativo al ganar este campeonato, las alegrías y los aprendizajes no terminan aquí. Este es solo un hito en nuestro emocionante viaje como hinchas de Millonarios.