La batalla por la verdad

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Son las 6:45 de la mañana. Mateo, un estudiante de 18 años recibe en su celular una noticia mientras desayuna. El titular es alarmante: “Candidato presidencial anuncia que eliminará las becas universitarias para miles de jóvenes colombianos”. Sin leer más allá del encabezado, lo comparte en un grupo de WhatsApp. Minutos después, varios amigos lo han reenviado a otros grupos. Antes de llegar a la universidad, cientos de personas ya han visto la noticia.

Hay un problema: la noticia es falsa.

Mateo no mintió. Tampoco actuó con mala intención. Simplemente hizo lo que millones de personas hacen todos los días. Recibió una información que le generó una reacción emocional inmediata y la compartió sin detenerse a verificar su origen, contrastar la información o preguntarse si realmente era cierta.

El episodio puede parecer insignificante. Sin embargo, encierra uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. No estamos enfrentando únicamente una crisis de desinformación. Estamos enfrentando una crisis de atención, una crisis de pensamiento crítico y, en consecuencia, una crisis de verdad.

Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tanta información. Paradójicamente, nunca había sido tan difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. En este contexto, la educación enfrenta una responsabilidad inmensa: formar ciudadanos capaces de pensar críticamente en medio de un ecosistema digital diseñado para capturar su atención.

Durante años las preocupaciones sobre las redes sociales se centraron en la salud mental, la autoestima o la comparación social. Todos ellos siguen siendo temas relevantes. Sin embargo, está emergiendo una preocupación igualmente profunda y con enormes implicaciones para la democracia, la convivencia y el aprendizaje: el impacto de las redes sobre nuestra capacidad de atención, nuestro pensamiento crítico y nuestra relación con la verdad.

La primera víctima parece ser la atención.

Diversas investigaciones han mostrado que el uso frecuente de plataformas digitales basadas en videos cortos, notificaciones constantes y recompensas inmediatas favorece patrones de consumo rápido de información. Nuestro cerebro se acostumbra a cambiar de estímulo cada pocos segundos. Como consecuencia, se vuelve más difícil sostener la concentración en tareas que exigen esfuerzo cognitivo prolongado, como leer un libro, analizar un problema complejo o construir un argumento sólido.

La atención no es simplemente una habilidad académica. Es la puerta de entrada a todo aprendizaje. No podemos comprender aquello a lo que no prestamos atención. No podemos reflexionar sobre aquello en lo que no logramos detenernos. Y no podemos desarrollar pensamiento crítico si nuestra mente está saltando constantemente de un estímulo a otro.

La segunda víctima es la verdad.

Pensar críticamente requiere tiempo. Implica contrastar información, evaluar evidencias, identificar sesgos y aceptar que las respuestas importantes rara vez caben en un titular o en un video de treinta segundos. Sin embargo, las redes sociales premian exactamente lo contrario. Premian la velocidad, la reacción emocional y la simplificación.

Los algoritmos no están diseñados para mostrarnos lo más verdadero. Están diseñados para mostrarnos aquello que más probablemente capture nuestra atención. Y la indignación, el miedo, la sorpresa o la polémica suelen generar más interacción que la evidencia rigurosa o los análisis matizados.

Basta observar lo que está ocurriendo actualmente en procesos electorales alrededor del mundo y en específico en Colombia. Las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios de disputa política. Todos los días circulan afirmaciones falsas o engañosas sobre candidatos, propuestas y supuestas consecuencias de una eventual elección. Algunas son creadas deliberadamente por grupos organizados. Otras son amplificadas por bots. Muchas más son compartidas por ciudadanos comunes enganchados desde la emoción, que creen estar difundiendo información verídica.

El fenómeno no distingue ideologías. Campañas de todos los sectores han descubierto que una mentira emocionalmente poderosa suele viajar mucho más rápido que una explicación basada en evidencia. Se difunden afirmaciones sobre programas sociales que desaparecerán, libertades que serán eliminadas, amenazas inexistentes o consecuencias catastróficas que jamás han sido propuestas por los candidatos. Lo preocupante no es únicamente que estas falsedades existan. Lo verdaderamente preocupante es la velocidad con la que se propagan y la dificultad creciente que tienen muchas personas para identificarlas como tales.

La situación se vuelve aún más delicada cuando son los propios líderes quienes participan de esta dinámica. Cuando presidentes, candidatos o figuras de gran influencia cuestionan la legitimidad de las instituciones sin evidencia suficiente, el daño trasciende una elección específica. Hemos visto en distintos países cómo algunos líderes han promovido narrativas de fraude electoral, desconociendo resultados o construyendo complejos relatos para justificar derrotas políticas. Más allá de las posiciones ideológicas de cada quien, estas conductas erosionan la confianza pública en las instituciones democráticas y debilitan uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad: la existencia de hechos compartidos sobre los cuales construir acuerdos y desacuerdos legítimos.

Cuando la atención se fragmenta y el pensamiento crítico se debilita, la pregunta deja de ser si una información es verdadera y pasa a ser si genera una reacción emocional.

Pero existe una tercera consecuencia que suele pasar más desapercibida: el debilitamiento de nuestra capacidad de adaptación.

Las redes sociales personalizan cada vez más la experiencia de los usuarios. Los algoritmos aprenden qué nos gusta, qué pensamos y qué nos genera mayor reacción emocional. Luego nos ofrecen más contenido similar. Poco a poco terminamos viviendo dentro de burbujas digitales donde nuestras creencias son reforzadas constantemente.

La vida real, en cambio, exige algo muy distinto. Nos obliga a convivir con personas que piensan diferente, a enfrentar cambios inesperados y a modificar nuestras posiciones cuando aparecen nuevas evidencias. Eso requiere flexibilidad cognitiva, una de las competencias más importantes para el siglo XXI.

Por eso me preocupa especialmente la combinación de estos tres fenómenos: menos atención, menos búsqueda de la verdad y menor capacidad de adaptación. Frente a este panorama, la respuesta no puede ser simplemente tecnológica ni tampoco exclusivamente escolar. Requiere una acción conjunta de familias, colegios y sociedad.

La pregunta, entonces, no es solo cuántas horas pasan los jóvenes frente a una pantalla. Es qué tipo de ciudadanos estamos formando mientras las miran. El bienestar digital no se construye únicamente controlando dispositivos. Se construye desarrollando criterio, fortaleciendo relaciones humanas reales y formando hábitos que permitan a los jóvenes navegar el mundo digital sin perderse en él.

Eso requiere colegios que dejen de tratar la ciudadanía digital como un tema curricular más y empiecen a entenderla como una dimensión del carácter. Requiere familias dispuestas a modelar lo que exigen. Y requiere adultos honestos sobre sus propios hábitos, porque el problema de Mateo no es exclusivamente suyo.

En el fondo, la batalla por la verdad no se ganará con mejores algoritmos ni con regulaciones más estrictas. Se ganará en los espacios donde todavía es posible detenerse a pensar: en un aula, en una mesa familiar, en una conversación sin celulares de por medio. Espacios cada vez más escasos y, quizás por eso, cada vez más valiosos.