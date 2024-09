Apagón y crisis energética sistémica 

El 10 de junio de 2023 escribí “Aritmética energética para evitar un apagón” mostrando en cuentas de tienda de energía que, si no se hacía algo urgente, tendríamos un apagón a final del desgobierno. Pero una narrativa antiempresa, exploración y sector, frenos a licencias ambientales, demoras en consultas previas, falta de funcionarios de la CREG, más una pseudoideología, evidencian que vamos para una crisis energética sistémica total por falta de energía eléctrica, gas, transmisión de energía, demoras en proyectos, sin contar la del agua en Bogotá cuya solución Petro frenó en su alcaldía. El aumento de gas importado, más generación a líquidos, llevará a un sustancial aumento tarifario, evidenciando que estas decisiones empobrecen.

Revisando las cuentas, el sistema debe abastecer no solo promedios diarios sino los picos. Suponiendo que la demanda crezca al 3,5 % anual, al final del 2026 tendremos que abastecer casi 260 Gd. Un Niño probable según NOAA traerá necesidades adicionales de al menos 13 Gd. Las fuentes que no dependen del Niño como térmicas a carbón y gas, biomasa, cogeneración, eólicas, sumarán 114 Gd más lo que entre nuevo, supuestamente 9.000 MW, pero hoy entra menos del 50 % que, sumado a bajos factores de energía firmes (ej. 15 % solar vs 90 % carbón), nos llevará a generar por hidro y desembalses, alrededor de 130 Gd. Cuando separamos aportes, hoy llueve 90 Gd, quedan 40 por sacar de embalses, hoy hay 8.650 Gd que alcanza para algo más de medio año. INSUFICIENTE y ad portas de apagón. Y en semejante crisis seguimos exportando aproximadamente 10 Gd. Pero en gas estamos peor: como se mostró en la asamblea de la ANDI, el país demanda más de 1.200 GBTUd, habiendo ya déficit. El año entrante tendremos faltantes de 121 y en el 2026 más de 300. Es claro que si no racionamos hogares no habrá suficiente gas para las térmicas, agravando el faltante energético. En esto MinAmbiente, en lugar de fomentar un desarrollo ambiental sostenible, ha sido un factor de subdesarrollo por demoras de años en licencias, freno al gas y minería ilegal. Y el MinInterior, con más de 5.000 consultas previas, más que soluciones a comunidades, son un fracaso desbordado de retenes extorsivos al desarrollo.

El sistema requiere todas las renovables que se puedan instalar pero, como lo ha señalado Asoenergía, esto NO garantiza las energías firmes necesarias del sistema para los escenarios de planeamiento. Se requiere una expansión complementaria que le dé FIRMEZA AL SISTEMA y baje costos. Frente al faltante de gas y a la poca energía firme de renovables requerimos de al menos 3.000 a 4.000 MW de plantas a carbón (más de 80 Gd nuevos). El mundo consume hoy 26 % de energía a carbón, 23 % gas natural. Estas deben ser de última tecnología, instaladas a boca de mina y con filtros de salida, sumado a un plan de compensaciones ambientales de al menos 5 x 1 enfocados en reforestación, para garantizar la seguridad energética, bajos costos y desarrollo sectorial reforestador. El modelo no ha fallado: falla una falsa ideología que, supuestamente orientada a transición energética, compromete la SEGURIDAD ENERGÉTICA Y COMPETITIVIDAD. Y para terminar, el MinMinas anuncia que los 36 millones de colombianos debemos dejar de usar gas, completando el desastre.