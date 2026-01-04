Diversificar a Colombia y sus enemigos

Resume e infórmame rápido

Colombia necesita un crecimiento acelerado para que masivas cantidades de ciudadanos puedan aspirar a ser clase media y a tener una vida digna. Para ello tenemos que crear condiciones que rompan con el vergonzoso crecimiento del 2,6 %, impulsando sectores actuales y diversificando a nuevos, mediando los ajustes institucionales y de entorno requeridos, y masificando la vivienda social.

En un grupo de trabajo explorando reformas al Estado, aparecieron excelentes posibilidades que evidencian un mejor futuro. Empecemos con COLOMBIA NEARSHORING, que, con la legislación que la promueva, abriría puertas para complementar el papel de México frente al mercado de norte América y Europa. De igual forma, los inmensos recursos energéticos y de agua nos pueden llevar a COLOMBIA POWER SHORING: seríamos fuertes en energía barata impulsada mayoritaria pero no exclusivamente con energías renovables como solar, eólica, hidroeléctricas, geotérmicas, además de una masiva transmisión y generación distribuida sin renunciar a carbón y gas como factores de confiabilidad; y WATERSHORING, que permitiría desarrollar industrias intensivas en agua y además facilitar ser competitiva en AQUICULTURA especialmente en el Pacífico, con los ríos y espejos de agua.

Para esto, requerimos clarificar el rol de las comunidades, del MinAmbiente y de las CAR, hoy enemigos del progreso, ideologizados y tomados por la politiquería. MINERÍA de clase mundial, orientada a liberar los inmensos recursos naturales especialmente cobre, zinc, tierras raras, oro legal y carbón entre otros, generando masivas regalías, que se complementarían exigiendo que las compensaciones ambientales se orienten en REFORESTACIÓN COMERCIAL, para volvernos grandes en el mercado maderero. COLOMBIA HUB FARMACIA Y COSMETICA, ya que tenemos excelentes facultades que han creado un gran talento en este sector, y que con un INVIMA que no frene el desarrollo, más condiciones básicas de entorno, se puede impulsar fuertemente esta actividad.

Volver a Colombia la Chile de la FRUTICULTURA TROPICAL, que requiere de comercializadoras internacionales, un ICA moderno y prodesarrollo, estabilidad jurídica y en la tenencia de la tierra, hoy amenazada por una estatización centralista. Colombia nuevo polo del SECTOR DEFENSA, hay que liberar más a las empresas de defensa del Estado, ojalá asociadas con unas de alta tecnología y producir elementos pro-seguridad, sobre todo para conflictos como el colombiano. COLOMBIA HUB DIGITAL y de IA, Medellín y Bogotá demostraron que, si capacitamos masivamente los NINIS en competencias digitales, podemos consolidarnos y potenciar la tercerización de servicios VIA CONTACT CENTERS. COLOMBIA TURÍSTICA, ECOLÓGICA Y AMBIENTAL, similar a Costa Rica, pero se requiere revertir el estruendoso fracaso de la “paz total”, que ha derivado en inseguridad para viajeros y turistas, y en grandes extensiones de territorio en manos del crimen.

La lista sigue, desarrollo de la ALTILLANURA volviéndola el nuevo “cerrado colombiano”, COLOMBIA HUB FINANCIERO y de servicios del Sur y Centro América, y del Caribe. Pero todo lo anterior requiere mejores condiciones de entorno, contratos de estabilidad jurídica y acuerdos entre opuestos para superar las narrativas retardatarias que nos asfixian.