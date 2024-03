Ineptitud e ilegitimidad vs. acuerdo ciudadano

Petro tiene al país persiguiendo sus permanentes globos, y el de ahora, su atornilladora constituyente, también va dirigido a distraer y desviar la atención para tapar una cruda realidad: su clara ineptitud e ilegitimidad para gobernar. Las pruebas de su ineptitud son evidentes: paralizó la salud y la lleva a una destrucción irreversible, frenó la infraestructura y la minería, la vivienda se vino a pique, son casi permanentes los bloqueos viales e invasiones, la reforma agraria va mal con compra de tierras de menos del 6 %, la ejecución presupuestal está en mínimos históricos, el aumento burocrático es enorme y no ejecutan, perdimos los Juegos Panamericanos, vamos para un racionamiento eléctrico, las tarifas de energía son exorbitantes, Ecopetrol pierde más de la tercera parte de su valor, las alzas de gasolina e impuestos saludables empobrecen al pueblo. En el desorden público con el debilitamiento de las Fuerzas Militares tenemos un país asolado por la criminalidad con más de 300 regiones controlados por grupos criminales, como Cauca, Catatumbo, Chocó, Urabá, Bajo Cauca, etc., que sumado al fortalecimiento de guardias campesinas, cimarronas e indígenas, facilitan un juego peligroso de paramilitarismo. Y como los medios de comunicación denuncian estos desastres, amenaza y arremete contra Caracol, Semana y RCN. Insiste en el cuento de que 11 millones votaron por el cambio, pero olvida que casi la misma cifra no votó por él. Frente a su mandato hay indicios de aportes ilegítimos del Turco Hilsaca, del Hombre Marlboro, la USO, Fecode, de testigos electorales pagados por fuera de campaña, de recursos del EMC-FARC y de Iván Mordisco, y del apoyo del Pacto de La Picota, según su hermano. ¿Cómo debemos entonces calificar su mandato que parece permeado por financiaciones ilegales? De ilegítimo, pero el presidente, al saberse enredado, sin ejecuciones y con investigaciones ad portas, al observar el caos del país por su gestión culpa a otros para tapar su hambre de poder, ineptitud e ilegitimidad con cortinas de humo basadas en el odio: que son las élites neoliberales, corruptas, asesinas y narcotraficantes; los ricos y sus vías; los medios de comunicación que embrutecen; determinados personajes de la vida pública, y llegando al absurdo de inculpar a algunos departamentos. Al principio de su mandato con funcionarios idóneos logró vía concertación pasar reformas tan difíciles como la tributaria y el PND. Pero ahora es distinto, plantea reformas donde habla de conciliar y, sin embargo, solo acepta su punto de vista y, al no ser aprobadas, apela al rosario de culpas mencionado, tratando de llevarnos a un referendo que solo les sirve al ELN y al presidente para asegurar su reelección y una conveniente ley de punto final que todo lo lave.

A pesar de haber lanzado la idea de un pacto nacional que no lidera, y que parece ser también otro globo o un conveniente contentillo en sus discursos, el resto de país deberíamos tomar la iniciativa y unirnos alrededor de un acuerdo ciudadano.