Masificación de pagos vía códigos QR

A pesar del gran avance en digitalización e inclusión financiera en Colombia y en el mundo, hay un grupo pequeño de países que en menos de cinco años llegaron a casi una universalización de pagos digitales, con impresionantes y positivas consecuencias. China con sus superapps: WeChat, con 800 millones de usuarios, y Alipay, con 1.200, lograron que las costosas tarjetas de crédito y débito sean reliquias y que menos del 10 % de las transacciones sean en efectivo. Con riesgos de represión financiera, China hoy está más avanzada que Estados Unidos o Europa.

Las tarjetas de crédito y débito requieren unas costosas redes de datáfonos, cajeros y plásticos que recargan al usuario y al comercio con altísimos cobros de comisiones y cargos. ¿Pueden los informales acceder a esto? ¿La señora que vende tintos, el vendedor de frutas o el montallantas, en general los microservicios y transacciones de bajo valor? La respuesta con pocas excepciones es no. Aquí es donde los ejemplos de China, Brasil con PIX y otros países muestran las posibilidades que brinda la creación de un sistema virtual de pagos, centrado en la generación y escaneo de códigos QR entre establecimientos y usuarios, creando un medio de pago sin necesidad de datáfonos, solo basta el uso de la cámara del celular. En Colombia, pese al avance de la digitalización, el 60 % de pagos son en efectivo y solo el 42 % de los mayores de 15 años hicieron pagos digitales.

En China el cliente elige Alipay, WeChat, y en Brasil tiene la alternativa PIX, escanean el código QR, confirma los datos, la transacción, y el pago es exitoso. El dinero se puede transferir desde estos sistemas a tarjeta de crédito o cuenta y viceversa. En Brasil el sistema de pagos instantáneo PIX, operado por el Banco Central Brasileño, reseñado hace pocos meses por The Economist como un ejemplo mundial, lanzado en noviembre de 2020, permite que comerciantes y consumidores envíen y reciban dinero vía QR sin compartir detalles de su billetera, proveedor fintech o banco. PIX es una infraestructura neutral abierta, interoperable, no discriminatoria y eficiente. 16 meses después de lanzada, 118 millones de brasileños la usaban y más de dos terceras partes de los adultos, y ya sobrepasa las transacciones débito y crédito. El Banco Central de Brasil implementó el pago instantáneo con un código BR, estándar único para código QR Brasil como sistema común, buscando que el sistema financiero fuera más competitivo digital e inclusivo, y lo logró. Los bancos centrales, incluido nuestro Banco de la República, en general tienen dentro de sus funciones el buen funcionamiento de los sistemas de pago. En Estados Unidos, de cada 100 dólares transados, solo US$97,25 llegan al vendedor, resultando caro e ineficiente dado los costos involucrados; funciona, pero no es competitivo. En Australia el Banco de la Reserva tiene dentro de sus objetivos mantener un sistema eficiente y competitivo de pagos para soportar las actividades día a día de los negocios. ¿Nuestro Banco Central busca un sistema competitivo? Por último, es importante destacar que, aunque en Colombia ya existen pagos QR, el sistema es propiedad de cada banco, a diferencia de Brasil, donde un QR operado por la confianza del Banco Central está logrando la universalización de sistemas de pago de bajo valor.