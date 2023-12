Nodos de desarrollo y cadenas de valor

Un experto en desarrollo económico con conocimiento profundo de Asia, África y Latinoamérica y sobre políticas para transformar el territorio, me decía que la política tradicional se centraba en grandes reformas a nivel macro en una capa superior, pero que existía un divorcio y desconexión con las verdaderas necesidades de las comunidades, que había que impulsarlas en una capa diferente a nivel micro. Las comunidades realmente requieren bienes públicos básicos como carreteras, centros de formación, extensionismo, salud, justicia, seguridad, crédito y, sobre todo, proyectos productivos articulados para sacarlos de la pobreza y de un simple pan coger. Ahí es relevante el concepto de nodos de desarrollo de Francia y, paralelamente, los proyectos asociativos como los promovidos por USAID en su programa ‘Feed the future’ en Ghana y Gambia, y pensar cómo podemos nosotros aplicarlos a subregiones. Tomemos como ejemplo a Antioquia, compuesta de subregiones distintas: Urabá, Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena medio, etc., o el Catatumbo en el Norte de Santander, o la región de Tumaco en Nariño, y que en cada una se pudiera visualizar como un nodo con desarrollos centrados en actividades específicas, agropecuarias, turísticas o mineras, donde en estrecha colaboración gobierno, sector privado e instituciones locales se articulen actividades productivas, especialmente campesinas para mejorar competitividad, alcanzar escala de producción y sostenibilidad en el tiempo.

En el caso agroindustrial, en la experiencia de Ghana y Gambia promovida por USAID, maneja esquemas asociativos de de 30.000 a 45.000 campesinos, y con visión de cadena de valor las articulan con otros ítems como semillas mejoradas, nuevas variedades, planeamiento productivo y procesamiento. Por ejemplo: la trilla, riego, cadenas de distribución, nuevos sistemas de financiación de cosechas no hipotecarios acomodadas al flujo de caja, extensionismo tecnológico, esquemas cooperativos de arriendo de maquinaria como tractores, venta de fertilizantes, herbicidas e insecticidas, comercialización no solo al interior de las comunidades y pueblos vecinos sino a grandes mercados de ciudad y hasta exportación, adopción tecnológica, muchos datos, información en tiempo real del clima y de precios, seguros de cosechas, sistemas de almacenamiento, etc. Se ve entonces un desarrollo con gran articulación y apoyo estatal entre otros. Esto nos muestra cómo el desarrollo tiene que estar “tejido” a nivel de subregiones, no municipios ni departamentos. Además, requiere un direccionamiento y articulación que debería ser jalonado por los consejos privados regionales de competitividad, que como instancias de diálogo público-privado busquen mejorar su entorno económico, haciendo diagnósticos, promoviendo inversiones, juntando actores regionales y nacionales, y haciendo evaluaciones, entre otras. Paralelamente, las universidades y tecnológicos con un sistema que funcione, deben relacionarse para desarrollar el talento y suministrar las formaciones necesarias para transformar el territorio. ¿Está el Estado, gobernadores y alcaldes simplemente centrados en suministrar tierras? ¿O tienen una visión holística como la anterior, que garantice escalas de producción y sostenibilidad?