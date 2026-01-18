Reestructurar el Estado por focos misionales

Resume e infórmame rápido

De la mano de un grupo en el que estudiamos potenciales reformas al Estado, se concluyó que su estructura es perfectamente gigantesca, compleja e inoperante, plagada de una burocracia centralista y asfixiante que estorba e impide el desarrollo, y que prácticamente todos los deberes misionales tienen multiplicidad de ejecutores que se traslapan entre sí, entorpeciéndose.

Para ilustrar el tema relaciono algunas pocas de las más de 200 instituciones cuya mayoría son más una captura burocrática que una verdadera solución. Tenemos el DAPRE, DAFP, AND, UNGRD, APC, IGAC, etc.; bancos: Agrario, Bancoldex, FNA, etc.; seguros: Previsora, Positiva, Fiduprevisora, Fiducoldex, Fiduagraria, FDN, ENTerritorio, CDM, Findeter; Fondos: FNG, FONDECOOP, FOGAFIN, FONSECOM, FODESEP, FINAGRO, FDFP, FONES CISA entre otros; en regulación y normativos: URF, ANLA, UPRA, DNDA, ANSV, CPAE etc.; sin contar comisiones regulatorias, entes de planeación, superintendencias, entidades de manejo del conflicto, agencias agropecuarias y desarrollo territorial, provisión de bienes públicos, electrificadoras, además de empresas industriales y comerciales o mixtas, entidades judiciales, de análisis financiero, etc.

Preguntemos a las regiones si esta burocracia centralista ejecuta o estorba la ejecución de, por ejemplo, las carreteras terciarias o fomentan proyectos agropecuarios en los territorios o formación del talento de calidad. Subrayando la falta de foco, Función Pública en su página las clasifica por el tipo de personería jurídica y no por los focos misionales. Es como si para administrar el sector productivo en lugar de clasificarlas por agropecuarias, mineras o manufactureras las clasificáramos por anónimas, limitadas, SAS, comanditas, etc.

Según mi experiencia, cada estrategia debe tener sus procesos, estructura funcional, sistemas de medición y definición del talento capacitado que la ejecute. En el entendimiento que uno de los temas prioritarios hoy es la reducción de la pobreza, este se maneja entre el DPS, ICBF, UARIV, Adres (subsidios de salud), MinTrabajo (inclusión productiva), MinAgricultura (proyectos rurales), MinVivienda (subsidios habitacionales), el MEN (programas de jóvenes y el DNP (focalización del Sisben). ¿Por qué no tener como foco estratégico eliminar la miseria, el hambre y reducir la desigualdad? A nivel de estructura crearíamos el Ministerio para la Superación de la pobreza y reducción de la desigualdad, que asuma el DPS, el ICBF, se encargue de la administración unificada de subsidios, implementaríamos el RUI Registro Universal de Ingresos, y centralizaríamos todos los subsidios en este ministerio.

Una reforma profunda del Estado permitiría pasar de 19 ministerios a 11, unificar el MEN, deporte, formación técnica y tecnológica, y cultura en un Ministerio del Desarrollo del Capital Humano. Tendríamos un Ministerio del Desarrollo económico, seguridad alimentaria y competitividad enfocado en formalización empresarial, nuevos sectores productivos, ciudades y desarrollo territorial urbano. Es posible superar la crisis fiscal, lograr grandes ahorros y mejorar la ejecución estatal, pero tenemos que llegar a acuerdos sobre cómo simplificar y reorientar la estructura estatal.