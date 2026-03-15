Reforma estatal para una vida digna

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En los grupos de Dialogo Social y Reforma del Estado en los que participo, nos enfocamos en la defensa de la vida y que sea digna para todos, y en como replantear el Estado para lograr lo anterior. Hemos encontrado tres pilares, poniendo en el centro la dignidad individual, sumado a apertura de mercados, libertad de empresas, prioridad en resultados sociales con disciplina fiscal. Un Estado que regula, promueve y supervisa, facilitando con silencio administrativo positivo, sin estorbar, con una cultura gerencial, austeridad, lucha frontal contra la corrupción, y pasando de 18 ministerios a 11, fusionando varios y creando uno nuevo.

El primer pilar tiene como propósito el desarrollo social y humano incluyente, siendo esencial eliminar la miseria y el hambre vía focalización de subsidios con el RUI, y creando las condiciones para empleos masivos que garanticen una vida digna centrado en el nuevo MINISTERIO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y GENERACIÓN DE EQUIDAD. Tendríamos un MINISTERIO DEL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO, con una cabeza que unifique educación formal, técnica y tecnológica, que abarque ciencia y tecnología, deportes y cultura, impulse fondos únicos de fomento, váucher educativos y foco en calidad. En el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL estarían riesgos profesionales, pensiones y otras prestaciones.

El segundo propósito es el desarrollo económico incluyente, sostenible y territorial. Para que Colombia crezca al menos al 6 % anual, es necesario enfocarse en la transformación productiva territorial, masificación de vías terciarias habilitando municipios, seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, y simplificación normativa entre otras. EL MINISTERIO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y COMPETITIVIDAD, enfocado en formalización empresarial, desarrollo territorial urbano y rural, impulso a nuevos sectores productivos y gran foco agropecuario. EL MINISTERIO DE AMBIENTE AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL que unifica consultas previas y licencias ambientales, foco en agua bosques y biodiversidad, así como cambio climático. El MINISTERIO DE LA SOBERANIA ENERGETICA Y MINERA orientado a desarrollos minero-energéticos masivos y de alto impacto. El MINISTERIO DE INFRAESTUCTURA CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES cuyo foco es la integración total de Colombia, vial, digital, aérea y fluvial, privilegiando multimodalidad.

El tercer pilar es el propósito de seguridad, lucha contra economías ilegales y manejo económico y fiscal, articulando al más alto nivel seguridad y defensa como máxima prioridad, implementando un gran sistema carcelario enfocado en resocialización. Se identifican, capturan y monetizan todos los bienes de los actores ilegales; se implementa la aspersión de cultivos ilícitos, y se fortalece la autonomía territorial. Se unifica el MINISTERIO DEL INTERIOR, JUSTICIA Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL. El MINISTERIO DE DEFENSA fortalece la industria militar y moderniza su actuar. La CANCILLERÍA, orientada a defender los intereses de Colombia y atraer inversión al país con alta profesionalidad. Finamente, el MINISTERIO DE FINANZAS que manejaría la función pública, una gestión unificada de ingresos y gastos, y la compra pública. Podemos y debemos soñar con un Estado moderno, eficiente y austero que entrega soluciones.