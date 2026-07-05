Reforma fiscal pragmática

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El desgobierno Petro fracasó rotundamente no solo con su paz total: desarmó y debilito a las FF. MM.; deliberadamente quebró la salud y frenó la minería legal, dando espacio a la extracción criminal de minerales; desfinanció la educación superior; estamos ad portas de un apagón eléctrico; nadamos en coca; la vivienda social está en casi cero; y la corrupción campea, pero como si no bastara con lo anterior, para arreglarlo, deja la mayor crisis fiscal de la historia. Por esto requerimos de reformas en el Estado y de un ajuste fiscal sustancial y pragmático.

Trabajando cerca de un año con un grupo, en su mayoría de expertos, se planteó para el Estado una reforma que comienza por reducir los ministerios a once y focalizarlos; cambiar el actual sistema presupuestal de silos desarticulados a una por proyectos y programas; privilegiar el desarrollo productivo territorial; acometer una simplificación radical, entre otras. En cuanto al ajuste fiscal, presento algunas medidas consultadas con expertos en hacienda pública: decretar una reducción de al menos un 25 % del funcionamiento de todas las entidades sin que exista una mayor afectación. En un artículo de marzo 2026, mostraba la fusión de ministerios creando, por ejemplo, el de Desarrollo del Talento Humano, que agrupa educación, formación para el trabajo, cultura y deportes; o la del Ministerio del Desarrollo Productivo, Seguridad Alimentaria y Competitividad, entre otros, estimando que los ahorros en estas simplificaciones pueden superar los $40 Bn.

Tanto a nivel ministerial como de agencias se pueden implementar unidades de servicios compartidos, creando entidades “J” con ahorros de más de $5 Bn. Con la eliminación, fusión o absorción de 72 entidades descentralizadas, identificadas con funciones duplicadas, baja productividad o mandatos ya cumplidos, ahorraríamos más de $20 Bn netos. La unificación de todos los subsidios alrededor del RUI mejorará sustancialmente su focalización e impacto en eliminación de la miseria y traerá ahorros por más de $5 Bn.

Una serie de medidas adicionales pueden tener impacto significativo: no renovar OPS y adoptar una regla 2 x 1. Separar crecimiento salarial del aumento del mínimo. Crear ventanillas únicas para todos los servicios estatales. En Super Intendencias se puede analizar la eliminación de la Solidaria, la del Subsidio familiar y la de Seguridad Vial. Se requiere una revisión sustancial de las embajadas y consulados creados por Petro, evaluando la relación costo-beneficio para Colombia. Ninguna entidad estatal debería tener más de cinco niveles jerárquicos. El DNP debe migrar a trazar la visión de largo plazo para grandes programas y proyectos nacionales y eliminar la intervención como reten de aprobaciones del SGP y su manejo de regalías. En cualquier programa estatal se debe limitar el costo de transacción a no más del 10 % del total, y en lo posible subcontratar la dispersión de recursos con el sector privado, y así como en este sector no se aprueban proyectos que no tengan una TIR clara, en lo público no se debería aprobar ninguno que no tenga una total evaluación de su rentabilidad social.

La anterior es solo una muestra de cómo, con voluntad política, una profunda reforma estatal puede impulsar el milagro que quiere lograr el nuevo gobierno.