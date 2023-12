Soñando una mejor educación

Casi toda mi vida he trabajado en el sector privado y, si no hay resultados, simplemente te despiden. La dirigencia de Fecode es factor central, no el único, en el retraso de la educación pública básica y media en Colombia que es definitivamente mala, por lo que están pasadas décadas de haber sido despedidos. Su principal objetivo es ideologizar parcializando a los estudiantes y usarlos para sus permanentes paros y movimiento político, haciendo eco a políticas económicas fracasadas y frenando cualquier reforma que exija resultados y su evaluación. Miremos: el PIB de Colombia en PPP de 2022 es el 34 a nivel mundial, pero en educación las pruebas PISA nos muestran en un vergonzoso puesto 58. En matemáticas estamos en la cola del capítulo, con apenas 383 puntos, y retrocediendo por debajo de Chile, México, Perú, Uruguay, etc. En lectura el puntaje es 409 y en ciencias 411, con resultados igualmente mediocres vs. pares latinoamericanos. El único indicador en el que estamos de primeros es en el índice de aislamiento (isolation index), que mide la extensión en la cual ciertos tipos de estudiantes con desventajas están aislados de otros. Colombia tiene el derecho y la obligación de soñar con una mejor educación. Esto exige un manejo integrado de muchos temas. El primero es un impulso total a la educación inicial de alta calidad, con énfasis en que todos los colombianos tengan acceso con independencia de su origen social o económico. Es necesario poner la calidad de la educación en el top de la agenda, lo que implica centrarla en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Tener un currículo básico nacional con flexibilidad para los temas complementarios, que permita adaptarse a necesidades de estudiantes.

Mirando las claves de educación de países sobresalientes, encontramos una serie de factores centrales. Los docentes son muy valorados, pero producen resultados en el aprendizaje, cosa que poco pasa en la educación pública en Colombia, lo que hace indispensable la valoración permanente de los docentes. La educación gratuita para los primeros años tiene un currículo común, pero los centros lo adaptan, hay personalización y combinan jornadas académicas con juego y descanso, se premia la curiosidad y la participación de los padres de familia es activa en el seguimiento del proceso educativo, especialmente para los factores que motivan la alta deserción. Hay que priorizar la expansión de los servicios a los niños de comunidades rurales y desfavorecidos, establecer expectativas claves para el desarrollo cognitivo social y emocional de los niños y garantizar que el PAE llegue a todos los rincones con alimentación de calidad, para que no haya estudio con hambre. Se deben establecer las jornadas únicas, tener estándares definidos de qué es una buena enseñanza, impulsar la formación digital y la virtual complementaria, mejorar el aseguramiento de calidad, acelerar la implementación del marco nacional de cualificaciones y los sistemas de transferencias de créditos. Colombia tiene que preparar a los estudiantes para el futuro y el éxito en la sociedad, con currículos que se centren en el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para el mercado laboral. Por encima de Fecode, tenemos que cambiar esta mala educación.