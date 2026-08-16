Terremoto: FOREC 2.0 e innovación institucional

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Colombia enfrenta la tarea monumental de reconstruir viviendas, colegios, hospitales, vías, puentes, centros comunitarios y demás infraestructura pública y privada destruida o gravemente afectada por el reciente terremoto, pero sobre todo recuperar comunidades, economías locales y territorios enteros. Es inaceptable hacer lo de siempre: repartir enormes presupuestos entre ministerios, entidades nacionales y territoriales para que cada uno contrate estudios, diseños, obras e interventorías mediante procedimientos tradicionales con riesgos de fragmentación, sobre costos, corrupción y demoras.

La tragedia es una oportunidad de innovación social e institucional aprovechando experiencias exitosas. El terremoto el Eje Cafetero nos enseñó cómo el FOREC, una entidad temporal, pequeña, altamente profesional y gerencial, logró resultados extraordinarios, y cómo ahora podemos visualizar un FOREC 2.0, coordinador nacional, sin burocracia y con esquemas regionales que actúen de cerca de las comunidades. Se enfocaría en las dimensiones de reconstrucción física, recuperación económica, social y ambiental. Con imágenes satelitales, inspección directa e IA, se construiría un inventario georreferenciado de daños. Equipos de ingenieros, arquitectos, geólogos y especialistas, apoyados por organizaciones como la SCI, CCI, CAMACOL, SCA y SCG, clasificarían cada estructura entre daños menores, reparación, rehabilitación estructural o demolición y reconstrucción. En la reconstrucción se identificaría que Proyectos Tipo del DNP pueden adaptarse rápidamente (ej. colegios, centros de salud, etc.), y que proyectos como universidades, colegios urbanos medianos y grandes, acueductos, etc. requieren una ingeniería y diseño especifica.

Mediante la emergencia decretada se debería flexibilizar el mecanismo de obras por impuestos que viabilice masivas ejecuciones de proyectos enfocados en zonas afectadas, simplificar los trámites y aumentar los cupos. Empresas constructoras e interventoras previamente calificadas competirían por proyectos con reglas simples, públicas y verificables. Las empresas privadas escogerían qué obras financiar por impuestos, miles de grandes empresas acometerían la reconstrucción masiva, rápida, privilegiando trabajadores y empresas locales, reciclando escombros para aprovechar materiales, y de paso cerrando brechas históricas en municipios alejados.

El FOREC 2.0 debería desplegar equipos regionales ayudando en las estructuraciones, para territorios con baja capacidad institucional. Un esquema de transparencia radical y veeduría local, que permita que cada ciudadano y comunidades puedan consultar en línea, qué se construye, su costo, quién contrata, interviene y el avance. Tenemos que pasar de la ideología al problema, en una acción unificada del Gobierno Nacional, territorial, empresarios, universidades, gremios, comunidades y organismos de control trabajando alrededor de problemas concretos y resultados verificables, cerrando la puerta a la rapiña politiquera.

El gobierno puede generar una RECONSTRUCCIÓN MILAGRO, demostrando que, con menos burocracia y centralismo, y con más ingeniería, competencia, coordinación regional, lograremos más reconstrucción de comunidades con una nueva forma rápida y transparente de hacer las cosas bien.